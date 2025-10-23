Λιλ - ΠΑΟΚ: Το 0-1 ο Μεϊτέ που δεν το πανηγύρισε λόγω του παρελθόντος του με την γαλλική ομάδα
Ο έμπειρος χαφ, που έχει πίσω του 41 ματς με τη Λιλ, σκόραρε για το 0-1 στο 18ο λεπτό και επέλεξε να μην πανηγυρίσει το γκολ του με τον ΠΑΟΚ.
Γκολ ο ΠΑΟΚ με τη Λιλ στο 18ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε στον Μεϊτέ και ο Γάλλος με αριστερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Οζέρ για το 0-1 στον αγώνα (που θα γινόταν μετά 0-2 με τον Ζίβκοβιτς). Στη συνέχεια ο Μεϊτέ που έχει φορέσει τη φανέλα της Λιλ στο παρελθόν, έχοντας 41 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, δεν πανηγύρισε.
@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
