Γκολ ο ΠΑΟΚ με τη Λιλ στο 18ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε στον Μεϊτέ και ο Γάλλος με αριστερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Οζέρ για το 0-1 στον αγώνα (που θα γινόταν μετά 0-2 με τον Ζίβκοβιτς). Στη συνέχεια ο Μεϊτέ που έχει φορέσει τη φανέλα της Λιλ στο παρελθόν, έχοντας 41 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα, δεν πανηγύρισε.