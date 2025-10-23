Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Δεν καταλαβαίνει ούτε από βροχή ο κόσμος του «τριφυλλιού» (vid)
Πολύ πριν την έναρξη του αγώνα με την Φέγενορντ στην Ολλανδία και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στήσει το δικό του πάρτι. Παρά την δυνατή βροχή και τους δυνατούς ανέμους οι φίλοι του «τριφυλλιού» μετέτρεψαν το γήπεδο της Φέγενορντ σε ΟΑΚΑ ζητώντας από τους παίκτες του Χρήστου Κόντη τη νίκη στο τρίτο φετινό παιχνίδι των «πρασίνων» στην League Phase του Europa League. Ένα πάρτι των πάνω από 2.500 φίλων του Παναθηναϊκού, από αυτά που η αλήθεια είναι πως μας έχουν συνηθίσει στα γήπεδα της Ευρώπης.
☘️⛈️ Τι ΚΕΡΚΙΔΑΡΑ μες στη βροχή έχουν κάνει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ;#pao #paofc pic.twitter.com/WVEmLbbYkc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.