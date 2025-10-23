Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League με τον κόσμο του «τριφυλλιού» παρά τις κάκιστες καιρικές συνθήκες να μην σταματά να τραγουδά.

Πολύ πριν την έναρξη του αγώνα με την Φέγενορντ στην Ολλανδία και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στήσει το δικό του πάρτι. Παρά την δυνατή βροχή και τους δυνατούς ανέμους οι φίλοι του «τριφυλλιού» μετέτρεψαν το γήπεδο της Φέγενορντ σε ΟΑΚΑ ζητώντας από τους παίκτες του Χρήστου Κόντη τη νίκη στο τρίτο φετινό παιχνίδι των «πρασίνων» στην League Phase του Europa League. Ένα πάρτι των πάνω από 2.500 φίλων του Παναθηναϊκού, από αυτά που η αλήθεια είναι πως μας έχουν συνηθίσει στα γήπεδα της Ευρώπης.