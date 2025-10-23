Ένα... ιδιαίτερο ενθύμιο πήρε από την ιστορική νίκη της κόντρα στον Παναθηναϊκό η Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Έγραψε ιστορία η Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην Αθήνα πριν λίγο καιρό. Με σπουδαία ανατροπή «λύγισε» τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό «διπλό» των χρονικών της.

Λογικά λοιπόν, οι άνθρωποί της θέλουν να θυμούνται αυτή τη μέρα. Και για να το κάνουν αποφάσισαν να πάρουν ένα... ιδιαίτερο ενθύμιο από την Ελλάδα. Για την ακρίβεια το μενού που προσφέρθηκε από το «τριφύλλι» στο καθιερωμένο γεύμα προς τους επισήμους τους, πριν το παιχνίδι, αλλά και ένα σουβέρ με την ημερομηνία του αγώνα.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο Άγγλος δημοσιογράφος του Athletic, Τζέικομπ Τάνσγουελ, που βρέθηκε στο γήπεδο της ολλανδικής ομάδας για να καλύψει το παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα και δημοσίευσε στα social media μια σχετική φωτογραφία.

Big fan of Go Ahead Eagles putting a food menu they picked up from Panathinaikos earlier this month in their trophy cabinet.#AVFC pic.twitter.com/gU1H63Pfaa October 23, 2025

«Είμαι μεγάλος φαν για το το ότι η Γκόου Αχέντ Ιγκλς έβαλαν το μενού φαγητού που πήρε από τον Παναθηναϊκό στην τροπαιοθήκη της», έγραψε χαρακτηριστικά.