Οι οδηγίες του Παναθηναϊκού προς τους εκδρομείς φίλους της ομάδας: «Μείνετε στο meeting point, η ώρα αναχώρησης για το γήπεδο»

Μετά από δύο αλλαγές στην ώρα, εν τέλει η πρώτη σέντρα στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική του Europa League θα γίνει στις 22:00 ώστε να μην πέσει πάνω στην κακοκαιρία «Μπέντζαμιν».

Αναλυτικά:

«Μετά την οριστική απόφαση της UEFA για νέα ώρα έναρξης του αγώνα με τη Φέγενορντ (στις 10 μ.μ. Ελλάδας, 9 μ.μ. τοπική), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ κι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα:

– Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, παρακαλούνται να παραμείνουν στο meeting point (έχει οριστεί εδώ) γιατί το μέρος είναι ασφαλές για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) με λεωφορεία.

– Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα υπάρξει αναμονή στις εξέδρες μέχρι την ενημέρωση της αστυνομίας.

– Η αναχώρηση από το γήπεδο θα γίνει με τρένο και αποβίβαση στον κεντρικό σταθμό του Ρότερνταμ. Όσοι έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν με τρένο στο Άμστερνταμ, θα υπάρξει ειδικό βαγόνι για τη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις ενέργειες των τοπικών αρχών».