Από τα χρέη και την κατάρρευση του 2019 ως τα φώτα του Champions League, η Φέγενορντ άλλαξε τα πάντα: φιλοσοφία, οργάνωση, ταυτότητα. Και στο επίκεντρο της νέας εποχής, ένας Ιάπωνας επιθετικός που έγινε σύμβολο αναγέννησης.

Για μήνες, ο Αγιάσε Ουέντα ήταν ένα αίνιγμα. Ο Ιάπωνας επιθετικός που κόστισε σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαίωνε την επένδυση. Λίγοι πίστευαν πως θα σταθεί στο ύψος της Φέγενορντ. Όμως σήμερα, με 11 γκολ σε εννέα αγώνες, είναι ο πρώτος σκόρερ της Eredivisie και προσωποποιεί την ίδια τη διαδρομή του συλλόγου: μια ιστορία επιμονής, υπομονής και αναγέννησης.

Ο Ουέντα δεν άλλαξε ξαφνικά. Άλλαξε σταδιακά. Από τον Απρίλιο, με μόλις 14 συμμετοχές και έξι γκολ, είχε νιώσει την «άνοδο». «Δεν κυνηγούσα τα γκολ», είπε κάποτε. «Όταν νιώθεις άνετα και δυνατός, αυτά έρχονται μόνα τους». Φέτος, δείχνει πλήρης: συμμετέχει στο παιχνίδι, δημιουργεί χώρους, πασάρει, ηγείται. Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν: ίδια παραγωγή σε τελικές και xG με πέρσι, αλλά με εκρηκτική άνοδο στην ευστοχία.

Η αλλαγή του είναι νοοτροπίας. «Οι Ευρωπαίοι ζουν πιο χαλαρά», λέει. «Έμαθα να μην ανησυχώ για ό,τι δεν ελέγχω». Δεν κατηγόρησε ποτέ τους προπονητές του. «Αν δεν παίζω, φταίω εγώ». Με τον Ρόμπιν φαν Πέρσι στο προπονητικό τιμ, δούλεψε στην κίνηση, στο timing, στην ακρίβεια του τελειώματος. Ο θρύλος της ομάδας χαμογελά κάθε φορά που ο Ιάπωνας σκοράρει βλέπει σε εκείνον την εξέλιξη που ο ίδιος συμβολίζει. Και με τον συμπατριώτη του Τσουγιόσι Γουατανάμπε, βρήκε την ηρεμία που χρειαζόταν, όπως και με τον Χουάνγκ (τον πρώην του Ολυμπιακού), μια παρέα που βρίσκει ισορροπίες και εκτός γηπέδου. Αυτός ο Ιάπωνας «Σαμουράι» δεν είναι απλώς ο πρώτος σκόρερ της Eredivisie, είναι το σύμβολο μιας ολόκληρης αναγέννησης. Γιατί η Φέγενορντ άλλαξε μαζί του.

Η εποχή του σκοταδιού

Κι όμως, το 2019 η αντίπαλος του Παναθηναϊκού βρισκόταν στα όρια της διάλυσης. Ο οικονομικός διευθυντής Σμόρενμπουργκ άφηνε μια σταθερή θέση σε εταιρεία εξόρυξης άμμου για να μπει σε έναν σύλλογο σε χάος. Δεν υπήρχε γενικός διευθυντής, ούτε τεχνικός. Ο Γιαάπ Σταμ είχε αποχωρήσει, ο Ντικ Άντβοκαατ μόλις είχε αναλάβει, η ομάδα βρισκόταν στη 10η θέση και λίγο αργότερα θα ερχόταν η πανδημία.

Για οκτώ χρόνια, ο σύλλογος δεν είχε CFO. Τα ίδια κεφάλαια είχαν σχεδόν μηδενιστεί· οι απώλειες από μεταγραφές έφταναν τα 48 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2017 και 2022. Η UEFA ζητούσε εξηγήσεις, η KNVB παρακολουθούσε στενά. Η ομάδα δεν είχε καν λειτουργικό προϋπολογισμό. Οι παίκτες ήθελαν να φύγουν, οι φίλαθλοι αγανακτούσαν.

Ο Σμόρενμπουργκ θυμάται εκείνη την εποχή σαν μια ατελείωτη μάχη. «Δεν υπήρχαν χρήματα για μεταγραφές», λέει. «Έπρεπε να επιβιώσουμε μέρα με τη μέρα». Όταν ήρθε ο Άρνε Σλοτ, η κατάσταση έμοιαζε απελπιστική. Ο Στίβεν Μπέργχαους -το αστέρι της ομάδας- δεν ήθελε να ανανεώσει. Οι μόνοι πόροι ήταν μερικά εκατομμύρια από πωλήσεις. Με αυτά, η Φέγενορντ απέκτησε Άουρσνες, Τράουνερ, Πέντερσεν και Τζάχανμπακς: τέσσερις μεταγραφές με 5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί μπήκε ο σπόρος της νέας εποχής.

Η φιλοσοφία του Άρνε Σλοτ, μια ομάδα από την αρχή

Ο Σλοτ δεν ήρθε απλώς να προπονήσει. Ήρθε να ξαναχτίσει. Μεταμόρφωσε τη Φέγενορντ από έναν κλασικό, φυσικό σύλλογο σε μια μοντέρνα ευρωπαϊκή μηχανή. Ζήτησε πλήρη αναδιάρθρωση: ανάλυση δεδομένων, scouting με ψηφιακά εργαλεία, φυσιολόγους, ψυχολόγους, καινούριες μεθόδους αποκατάστασης.

Πίστεψε στην επιστημονική προσέγγιση και στην ταχύτητα της πληροφορίας. Για πρώτη φορά, η Φέγενορντ δημιούργησε κέντρο ανάλυσης αντιπάλων, μονάδα performance analytics και ομάδα διαχείρισης φορτίου. Ο Σλοτ ήθελε παίκτες που «σκέφτονται στο γήπεδο»· όχι απλώς να τρέχουν, αλλά να καταλαβαίνουν το παιχνίδι.

Στις ακαδημίες, η αλλαγή ήταν βαθιά. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενοποιήθηκε με τη φιλοσοφία της πρώτης ομάδας. Οι προπονητές των U17 και U19 παρακολουθούσαν τις προπονήσεις του Σλοτ, μαθαίνοντας πώς να χτίζουν παίκτες «συμβατούς» με το στυλ της Φέγενορντ. Έτσι προέκυψαν νέες ελπίδες -Χάρτμαν, Βίφερ, Χεερτρούιντα- που έγιναν σύντομα βασικοί και στη συνέχεια, πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Σλοτ δεν επένδυσε στα μεγάλα ονόματα, επένδυσε στο σύστημα. Στο να παίζει η ομάδα πάντα με τα ίδια πρότυπα, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται μέσα. Αυτή η συνέπεια έφερε σταδιακά αποτελέσματα: πρώτα ο τελικός του Conference League, μετά το πρωτάθλημα, και τελικά η επιστροφή στο Champions League.

Το σημείο καμπής και η νέα κουλτούρα

Το Conference League ήταν ο καθρέφτης αυτής της μεταμόρφωσης. Ήταν το τουρνουά που επέτρεψε στη Φέγενορντ να δείξει τα νέα της θεμέλια. Οι πωλήσεις που ακολούθησαν - Μαλάσια, Σινιστέρα, Σενέσι, Άουρσνες - έφεραν φρέσκο αίμα και κεφάλαια. Από εκεί ξεκίνησε το «ντόμινο» επιτυχημένων κύκλων: αγορά φτηνών, βελτίωση, πώληση ακριβά, επανεπένδυση.

Το αποτέλεσμα; Ποτέ ξανά η Φέγενορντ δεν είχε τρείς πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων σε μία σεζόν (Βίφερ, Χεερτρούιντα, Χιμένες). Αλλά, όπως επισημαίνει ο CFO, για να φτάσουν στο επίπεδο των 50 εκατομμυρίων, χρειάζονται σταθερή παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι η ομάδα επανεπενδύει συστηματικά. Δεν κρατά τα χρήματα για ασφάλεια, τα ρίχνει στο μέλλον. «Τώρα επενδύουμε πριν χρειαστεί», λέει ο Σμόρενμπουργκ. «Χτίζουμε αξία πριν υπάρξει ανάγκη για πώληση».

Οι μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν από 66 σε 81 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με αυστηρούς κανόνες: υψηλά μπόνους απόδοσης, όχι σταθερά συμβόλαια που «πνίγουν» τον προϋπολογισμό. Έτσι, η Φέγενορντ μπορεί να διαχειριστεί και χρονιές χωρίς Champions League χωρίς να κινδυνεύει.

Η επιχείρηση… Φέγενορντ

Το «De Kuip» είναι πάντα γεμάτο. Όμως, σε αντίθεση με την PSV, δεν ανήκει στον σύλλογο. «Πληρώνουμε ενοίκιο, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε», εξηγεί ο CFO. Γι’ αυτό το μέλλον περνά από άλλους δρόμους: Ευρώπη, μεταγραφές, χορηγίες, ψηφιακή ανάπτυξη.

Η συνεργασία με την Castore αύξησε δραματικά τα έσοδα από εμπορικά προϊόντα. «Παλιά κρατούσαμε 2 εκατομμύρια από 12 εκατομμύρια τζίρο, τώρα παίρνουμε περισσότερα, χωρίς ρίσκο», λέει. Η νέα πλατφόρμα Feyenoord One στοχεύει να συνδέσει φιλάθλους παγκοσμίως μέσω streaming και αποκλειστικού περιεχομένου.

Η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία. Η Φέγενορντ δημιούργησε μοντέλο διαχείρισης που θυμίζει σύγχρονη επιχείρηση: ξεχωριστά τμήματα για δεδομένα, marketing, ανάπτυξη ταλέντων, επενδυτικές προβλέψεις. Το scouting πλέον βασίζεται σε ανάλυση ροών, όχι μόνο σε παρακολούθηση. Οι αγορές της ομάδας από 3 έως 10 εκατομμύρια είναι ακριβείς, στοχευμένες, με μεταπωλητική προοπτική.

Ακόμη και σε αγωνιστικό επίπεδο, η επιρροή αυτής της οργάνωσης φαίνεται. Ο διάδοχος του Σλοτ, Μπράιαν Πρίσκε, και ο Φαν Πέρσι συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο: γρήγορο ποδόσφαιρο, πίεση, επιθετική νοοτροπία. Ο ρυθμός της ομάδας είναι σταθερά ευρωπαϊκός, η φυσική κατάσταση υποδειγματική.

Από την κατάρρευση στην κυριαρχία

Το αποτέλεσμα όλων αυτών; Ρεκόρ κερδών 23 εκατομμυρίων ευρώ και κύκλο εργασιών 160 εκατομμυρίων, το διπλάσιο σε τέσσερα χρόνια. Οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών απέδωσαν: η ομάδα έχει 37 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια, θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα, και ρόστερ με λογιστική αξία 67 εκατομμυρίων που στην αγορά κοστολογείται πάνω από 230 εκατομμύρια.

Η Φέγενορντ δεν είναι πια απλώς μια μεγάλη ομάδα. Είναι μοντέλο βιώσιμης επιτυχίας. Επανεπενδύει, εξελίσσεται, λειτουργεί με αρχές. Και κοιτάζει μπροστά: τη συγχώνευση με την εταιρεία του De Kuip, την ανακαίνιση του γηπέδου και τη μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία της.

«Δεν είμαι εδώ για να λέω “όχι”», λέει ο Σμόρενμπουργκ. «Κάποιες φορές πρέπει να ρισκάρεις. Αν δεν το είχαμε κάνει το 2020, τώρα δεν θα υπήρχε Φέγενορντ όπως τη γνωρίζουμε».

Ο Σαμουράι της νέας εποχής

Μέσα σε αυτό το νέο οικοδόμημα, ο Ουέντα είναι κάτι περισσότερο από επιθετικός. Είναι ο καθρέφτης της Φέγενορντ: ήσυχος, μεθοδικός, αποφασισμένος. Δεν φωνάζει, απαντά με δουλειά. Το στυλ του, απλό και καθαρό, ταιριάζει στη φιλοσοφία του συλλόγου. «Ηρεμία, συνέπεια, εξέλιξη» τα ίδια που χαρακτηρίζουν και το οργανόγραμμα της ομάδας.

Ο Φαν Πέρσι βλέπει σε εκείνον «την ουσία του νέου DNA»: τεχνική, πειθαρχία, νοοτροπία ανάπτυξης. Ο Ουέντα δεν ζητά δόξα, ζητά βελτίωση. Και αυτή είναι η νοοτροπία που η Φέγενορντ θέλει να εμφυσήσει σε όλους. Η ιστορία του είναι, στην ουσία, η ιστορία της ομάδας: Ένας «ξένος» που χρειάστηκε χρόνο να προσαρμοστεί. Που αμφισβητήθηκε, αλλά δεν λύγισε. Που βρήκε ρυθμό μέσα από την πειθαρχία και την πίστη. Όπως η Φέγενορντ, έτσι κι αυτός ξαναγεννήθηκε μέσα από την αμφιβολία.

Από το χάος του 2019 έως τα γεμάτα φώτα του Champions League, από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από τον πανικό στη σταθερότητα, αυτή είναι η νέα Φέγενορντ. Και στο κέντρο της, ο Σαμουράι που δεν εγκατέλειψε ποτέ.

