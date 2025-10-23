Σε κίνδυνο η νίκη της Λιόν: Η Ουτρέχτη έκανε καταγγελία για αντικανονική συμμετοχή παίκτη

lyon iutrcht
Η Λιόν φαίνεται πως έχει βρεθεί σε μπελάδες, καθώς ενδέχεται να χάσει τη νίκη που πέτυχε απέναντι στην Ουτρέχτη, αφού χρησιμοποίησε παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Στις 25 Σεπτεμβρίου η Λιόν αντιμετώπισε την Ουτρέχτη στην Ολλανδία για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Γάλλοι πήραν τη νίκη με 0-1, με το μοναδικό γκολ να το σημειώνει ο Τέσμαν στο 75ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ρασίντ Γκεζάλ.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο 33χρονος παίκτης που έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν ήταν δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα της Λιόν έως την 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλγερινός εξτρέμ αποκτήθηκε ως ελεύθερος στις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Για τον λόγο αυτό, η Ουτρέχτη προχώρησε σε καταγγελία, με την UEFA να επιβεβαιώνει πως θα εξετάσει την υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκαλύπτουν τα γαλλικά μέσα, η προσφυγή των Ολλανδών έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς δεν υποβλήθηκε εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Το βέβαιο πάντως είναι πως ο Γκεζάλ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της Λιόν μέχρι την 1η Ιανουαρίου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

