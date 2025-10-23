Σε κίνδυνο η νίκη της Λιόν: Η Ουτρέχτη έκανε καταγγελία για αντικανονική συμμετοχή παίκτη

Η Λιόν φαίνεται πως έχει βρεθεί σε μπελάδες, καθώς ενδέχεται να χάσει τη νίκη που πέτυχε απέναντι στην Ουτρέχτη, αφού χρησιμοποίησε παίκτη που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Στις 25 Σεπτεμβρίου η Λιόν αντιμετώπισε την Ουτρέχτη στην Ολλανδία για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Γάλλοι πήραν τη νίκη με 0-1, με το μοναδικό γκολ να το σημειώνει ο Τέσμαν στο 75ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ρασίντ Γκεζάλ.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο 33χρονος παίκτης που έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν ήταν δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα της Λιόν έως την 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλγερινός εξτρέμ αποκτήθηκε ως ελεύθερος στις 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τέσσερις ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Για τον λόγο αυτό, η Ουτρέχτη προχώρησε σε καταγγελία, με την UEFA να επιβεβαιώνει πως θα εξετάσει την υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, όπως αποκαλύπτουν τα γαλλικά μέσα, η προσφυγή των Ολλανδών έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς δεν υποβλήθηκε εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

FC Utrecht heeft een klacht ingediend bij de UEFA naar aanleiding van wedstrijd in de Europa League tegen Olympique Lyon. Assistgever Rachid Ghezzal had mogelijk helemaal niet mogen spelen in de Domstad. Er loopt nu een onderzoek.https://t.co/uIFlltPpbS October 22, 2025

Το βέβαιο πάντως είναι πως ο Γκεζάλ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της Λιόν μέχρι την 1η Ιανουαρίου.