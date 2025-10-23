Οι παίκτες που δείχνουν να διατηρούν τις θέσεις τους και οι πιθανές αλλαγές του Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης σκοπεύει να διατηρήσει τον κορμό της ενδεκάδας και να κάνει λίγες αλλαγές για φρεσκάρισμα. Αποστολή στο Ρότερνταμ: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (23/10-17:30) την Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Το παιχνίδι των «πρασίνων» ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 19:45, όμως άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών εξαιτίας πρόγνωσης για ακραία καιρικά φαινόμενα την ώρα του ματς.

Το «τριφύλλι» θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Ρότερνταμ προκειμένου να καλύψει το... χαμένο έδαφος από την εντός έδρας γκέλα κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

☘️Το σχόλιο των Γιάννη Σαπουντζάκη και Σωτήρη Μυκονίου για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγερνοντ στο «De Kuip»#paofc pic.twitter.com/je7fWgzOSb — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025

Στην προσπάθειά του αυτή ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει κανέναν εκ των Μπόκο, Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Ντέσερς, με τον τελευταίο να έχει έρθει με την ομάδα, όμως απλώς για να ακολουθήσει το πρόγραμμα του. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως είναι πλέον και εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αφού πήρε την θέση του ο Πάντοβιτς.

Απουσίες έχουν βέβαια και οι Ολλανδοί, αφού μπορεί τελικά ο στόπερ Τσουγιόσι Γουατανάμπε να πρόλαβε, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με τον μέσο Κουίντεν Τίμπερ.

Οι παίκτες που είναι πιθανό να πάρουν φανέλα βασικού

Ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει ένα ροτέισον, αλλά σε μικρό βαθμό, αφού δεν θέλει να αλλάξει ιδιαίτερα τον βασικό κορμό της ενδεκάδας του, παρά την κακή εμφάνιση στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Έλληνας τεχνικός είναι πιθανό να βάλει τον Λαφόν κάτω από την εστία αντί του Ντραγκόφσκι. Στην τετράδα της άμυνας το πιθανότερο είναι ο Πάλμερ-Μπράουν να επιστρέψει στη θέση του Ίνγκασον ενώ δεν είναι απίθανο να αλλάξουν είτε ο ένας είτε και οι δύο ακραίοι μπακ με τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς να ερίζουν για τις θέσεις των Καλάμπρια και Κυριακόπουλου.

☘️💪 Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φέγερνοντ στο «Ντε Κάιπ»



Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras pic.twitter.com/XE10yozNXz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025

Στην θέση «6» ο Σιώπης διεκδικεί την φανέλα βασικού από τον Τσιριβέγια ενώ το δίπολο Τσέριν-Μπακασέτας μπροστά τους δεν φαίνεται να σπάει, αφού ο Ρενάτο είναι εκτός και ο Ταμπόρδα δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις του Έλληνα τεχνικού με αποτέλεσμα ο αρχηγός των «πρασίνων» να είναι πιθανό να ξεκινήσει για 6ο σερί παιχνίδι, 8ο αν βάλεις κι εκείνα των εθνικών.

Στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα διατηρήσει την θέση του με τον Τζούρισιτς να διεκδικεί εκείνη στο αριστερό άκρο μαζί με τον Ζαρουρί. Στην κορυφή θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι.