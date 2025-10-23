Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Ο λόγος που πάρθηκε η απόφαση αυτή
Φέγενορντ και Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν από κοινού την απόφαση για αλλαγή ώρας του αυριανού τους αγώνα για την 3η αγωνιστική του League Stage του Europa League.
Το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων ήταν προγραμματισμένο για τις 19:45, όμως τελικά θα διεξαχθεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος, μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών.
Ο λόγος που υπήρξε η εξέλιξη αυτή ήταν η μετεωρολογική πρόβλεψη που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) κι έπειτα.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».
☘️Το σχόλιο των Γιάννη Σαπουντζάκη και Σωτήρη Μυκονίου για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγερνοντ στο «De Kuip»#paofc pic.twitter.com/je7fWgzOSb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025
