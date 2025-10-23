Παναθηναϊκός: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League
Ο Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε στη Σουηδία.
O Παναθηναϊκός έκανε δεύτερη διαδοχική ήττα με ανατροπή στο Europa League, καθώς μετά από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς έχασε και από τη Φέγενορντ.
Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Μάλμε στη Σουηδία,την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του «Eleda Stadion» θα γίνει στις 19:45.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2
- Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1
- 6 Νοεμβρίου 2025: Μάλμε - Παναθηναϊκός 19:45
- 27 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 22:00
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22:00
- 22 Ιανουαρίου 2026: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 22:00
- 29 Ιανουαρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ρόμα 22:00
