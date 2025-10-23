Ο Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε στη Σουηδία.

O Παναθηναϊκός έκανε δεύτερη διαδοχική ήττα με ανατροπή στο Europa League, καθώς μετά από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς έχασε και από τη Φέγενορντ.

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Μάλμε στη Σουηδία,την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του «Eleda Stadion» θα γίνει στις 19:45.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League