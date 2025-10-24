Ο ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Γιουνγκ Μπόις στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του τρίποντο στο Europa League της τρέχουσας σεζόν, καθώς υπέταξε τη Λιλ στη Γαλλία με 4-3.

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Γιουνγκ Μπόις, εντός έδρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η σέντρα στον αγώνα της Τούμπας θα γίνει στις 22:00.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Ευροπα League