ΠΑΟΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Γιουνγκ Μπόις στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο του τρίποντο στο Europa League της τρέχουσας σεζόν, καθώς υπέταξε τη Λιλ στη Γαλλία με 4-3.
Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Γιουνγκ Μπόις, εντός έδρας, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Η σέντρα στον αγώνα της Τούμπας θα γίνει στις 22:00.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Ευροπα League
- ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1
- Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4
- 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις
- 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: ΠΑΟΚ - Μπραν
- 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
- 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν - ΠΑΟΚ
