Το Gazzetta στο εντυπωσιακό «Πιερ Μορουά»: Ένα στάδιο που αναπνέει από φως

Στην πανέμορφη Λιλ έχουν κατασκευάσει ένα στάδιο που δεν χτίστηκε για να στεγάσει παιχνίδια, αλλά για να αναπνέει από φως. Αυτό είναι το εντυπωσιακό «Pierre-Mauroy». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Οι διάσημοι αρχιτέκτονες Valode & Pistre δεν ήθελαν ένα στάδιο που να φαίνεται – ήθελαν ένα στάδιο που να αναπνέει με το φως. Τη μέρα το «Πιερ Μορουά»: καθρεφτίζει τον ουρανό, τη νύχτα ανάβει από μέσα, σαν να έχει παλμό. Δεν είναι αρχιτεκτόνημα που στέκει ακίνητο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που μεταμορφώνεται ανάλογα με τον ρυθμό της πόλης γύρω του.

Αν ποτέ κάποιος πει πως είναι απλώς γήπεδο ποδοσφαίρου, αρκεί να του θυμίσεις ότι στο ίδιο χορτάρι όπου θα πατήσει ο Σουαλιό Μεϊτε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τραγούδησαν 67.000 άνθρωποι για τους «Indochine», ένας διάσημος Ελβετός τενίστας, ο Ρότζερ Φέντερερ, σήκωσε το Davis Cup, κι ένας Ισπανός ψηλός έκανε την μπασκέτα να τρίζει από δέος.

Στη Villeneuve-d’Ascq, λίγο έξω από τη Λιλ, εκεί όπου ο άνεμος έρχεται λοξά από τον γαλλικό Βορρά και οι μέρες μοιάζουν πάντα λίγο πιο μικρές απ’ όσο πρέπει, στέκει αυτό το γήπεδο που δεν χτίστηκε για να φιλοξενεί γεγονότα, αλλά για να τα μεταμορφώνει. Αφήστε, που το βάρος της εντυπωσιακής οροφής του είναι περισσότερο από το βάρος του Πύργου του Άιφελ!

Άνοιξε τον Αύγουστο 2012 ως Grand Stade Lille Métropole και, έναν χρόνο αργότερα, πήρε το όνομα που φέρει σήμερα, προς τιμήν του Πιερ Μορουά — δημάρχου της πόλης και πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Σήμερα, με τη χορηγική του ταυτότητα ως Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, το γήπεδο δεν κουβαλά μόνο ένα όνομα. Κουβαλά τη φιλοδοξία μιας πόλης που δεν ήθελε απλώς ένα στάδιο, αλλά μια σκηνή.

Η εξωτερική του όψη είναι μια μεταλλική επιδερμίδα από 2.046 τετραγωνικά μέτρα ανοξείδωτου πλέγματος της HAVER & BOECKER, σχεδιασμένη να λειτουργεί σαν φίλτρο φωτός. Το IMAGIC WEAVE® πλέγμα, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί 70.000 LED, δίνει στο κτίριο τη δυνατότητα να ζωντανεύει ολόκληρο. Σε ύψος 20 μέτρων και μήκος 120 μέτρων, τρεις διαφορετικές ζώνες ανάλυσης –μια υψηλής ευκρίνειας για βίντεο, μια μεσαίας για φωτεινά μηνύματα, και μια χαμηλότερη για ατμοσφαιρικούς φωτισμούς– επιτρέπουν στο στάδιο να αλλάζει πρόσωπο.

Άλλοτε προβάλλει εικόνες και γραφικά, άλλοτε απλώς πάλλεται με χρώμα. Έτσι, όταν βραδιάζει, δεν φωτίζεται από έξω· αυτοφωτίζεται. Η επιφάνειά του λειτουργεί σαν τεράστια οθόνη που υποδέχεται τους φιλάθλους, μετατρέποντας το προαύλιο σε πεδίο εικόνων και ήχου, εκεί όπου το φως γίνεται αφήγηση.

Με χωρητικότητα 50.186 θέσεων, το Pierre-Mauroy είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας. Μα οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια. Το γήπεδο μπορεί, μέσα σε λίγα λεπτά, να μεταμορφωθεί: ο αγωνιστικός χώρος οπισθοχωρεί μηχανικά κάτω από τις εξέδρες και ολόκληρη η δομή γίνεται κλειστή αρένα, η περίφημη Boîte à Spectacles.

Εκεί όπου το χορτάρι αποσύρεται, ξεδιπλώνεται ένα θέατρο 27.000 έως 30.000 θέσεων· μια ατμοσφαιρική αίθουσα που έχει φιλοξενήσει μπάσκετ, τένις, ράγκμπι, συναυλίες και κάθε μορφή θεάματος που μπορεί να χωρέσει η φαντασία.

Εδώ παίχτηκαν αγώνες του Euro 2016 – η Γαλλία έφερε 0-0 με την Ελβετία, η Γερμανία λύγισε τη Σλοβακία, η Ιταλία έσπασε τις καρδιές των Ιρλανδών. Στο ίδιο χορτάρι, η Ουαλία του Ρόμπσον-Κάνου νίκησε το Βέλγιο με 3-1, και το γήπεδο ηλεκτρίστηκε.

Έναν χρόνο πριν, στο EuroBasket 2015, το ίδιο μέρος είχε φορέσει παρκέ και ζήσει μια άλλη μαγεία: τον Πάου Γκασόλ να σιωπά 27.000 ανθρώπους με ένα καλάθι απέναντι στη Γαλλία, την Ισπανία να σηκώνει τρόπαιο, τη Λιθουανία να υποκλίνεται.

Κι ύστερα ήρθαν οι τελικοί του Davis Cup. Το 2014 ο Φέντερερ και ο Βαβρίνκα σήκωσαν το τρόπαιο για την Ελβετία. Το 2017 η Γαλλία πήρε εκδίκηση απέναντι στο Βέλγιο. Με τη στέγη κλειστή, ο ήχος εγκλωβιζόταν μέσα σαν καπνός – μια ωδή στην ακουστική της μεταλλικής κατασκευής.

Το 2023, το Pierre-Mauroy έγινε πεδίο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι. Φωνές από Νότια Αφρική, Αγγλία, Σκωτία αντήχησαν εκεί όπου κάποτε τραγουδούσαν χιλιάδες για τον Γκασόλ ή για τον Ρόμπσον-Κάνου. Κάποια άλλα βράδια, το στάδιο ξέφυγε εντελώς από το ποδόσφαιρο: Rihanna, Céline Dion με 51.355 ανθρώπους κάτω από κλειστή στέγη, Depeche Mode, Elton John, και κυρίως οι δύο θρυλικές συναυλίες των Indochine το 2022, με 67.838 και 67.481 θεατές – ρεκόρ προσέλευσης που έκανε το μέταλλο να πάλλεται περισσότερο κι από οποιαδήποτε ιαχή οπαδών.

Κι όταν η Λιλ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021, το ματς τίτλου δεν έγινε εδώ· ούτε το κύπελλο σηκώθηκε πάνω στο χορτάρι. Κι όμως, το γήπεδο φωτίστηκε, ο κόσμος κύκλωσε τις εξέδρες, καπνογόνα έβαψαν τον ουρανό και το Pierre-Mauroy έγινε πάλι επίκεντρο, χωρίς να παιχτεί ούτε λεπτό.

Έτσι λειτουργεί αυτό το στάδιο. Ανοίγει σαν πνεύμονας, κλείνει σαν μηχανισμός, ζει ανάμεσα στο φως και στο μέταλλο, ανάμεσα στη σιωπή και στην έκρηξη. Δεν είναι μια έδρα με μνήμη. Είναι μια έδρα που δημιουργεί μνήμη.