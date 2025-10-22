ΠΑΟΚ: Γάλλος φίλαθλος περίμενε στο αεροδρόμιο για να ζητήσει τη φανέλα του «ήρωα» του, Τσιφτσή

Σταύρος Σουντουλίδης
Τσιφτσης
Νεαρός Γάλλος φίλαθλος περίμενε την αποστολή του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο της Λιλ για να ζητήσει τη φανέλα του Αντώνη Τσιφτσή. Η υπόσχεση του Έλληνα τερματοφύλακα. Αποστολή στη Γαλλία: Σταύρος Σουντουλίδης

Απίστευτη εικόνα στο αεροδρόμιο της Λιλ κατά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός Γάλλος περίμενε τον Αντώνη Τσιφτσή και του χάρισε ένα πανό που έγραφε: «Είσαι ο ήρωας μου!».

Στο ιδιο πανό σημείωσε πως όνειρο του είναι να πάρει τη φανέλα του Έλληνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, κάτι που ο Αντώνης Τσιφτσής υποσχέθηκε να κάνει πράξη μετά το τέλος του αυριανού αγώνα στο «Πιέρ Μορουά».

     

