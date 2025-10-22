ΠΑΟΚ: Γάλλος φίλαθλος περίμενε στο αεροδρόμιο για να ζητήσει τη φανέλα του «ήρωα» του, Τσιφτσή
Απίστευτη εικόνα στο αεροδρόμιο της Λιλ κατά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός Γάλλος περίμενε τον Αντώνη Τσιφτσή και του χάρισε ένα πανό που έγραφε: «Είσαι ο ήρωας μου!».
Στο ιδιο πανό σημείωσε πως όνειρο του είναι να πάρει τη φανέλα του Έλληνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, κάτι που ο Αντώνης Τσιφτσής υποσχέθηκε να κάνει πράξη μετά το τέλος του αυριανού αγώνα στο «Πιέρ Μορουά».
