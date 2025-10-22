Νεαρός Γάλλος φίλαθλος περίμενε την αποστολή του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο της Λιλ για να ζητήσει τη φανέλα του Αντώνη Τσιφτσή. Η υπόσχεση του Έλληνα τερματοφύλακα. Αποστολή στη Γαλλία: Σταύρος Σουντουλίδης

Απίστευτη εικόνα στο αεροδρόμιο της Λιλ κατά την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός Γάλλος περίμενε τον Αντώνη Τσιφτσή και του χάρισε ένα πανό που έγραφε: «Είσαι ο ήρωας μου!».

Στο ιδιο πανό σημείωσε πως όνειρο του είναι να πάρει τη φανέλα του Έλληνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, κάτι που ο Αντώνης Τσιφτσής υποσχέθηκε να κάνει πράξη μετά το τέλος του αυριανού αγώνα στο «Πιέρ Μορουά».