Μυκονίου και Σαπουντζάκης: «Να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στην Φέγενορντ για να ρεφάρει ότι συνέβη με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς» (vid)
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (23/10-19:45) την Φέγενορντ στο θρυλικό «Ντε Κάιπ» για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.
Οι απεσταλμένοι του Gazzetta, Σωτήρης Μυκονίου και Γιάννης Σαπουντζάκης μετέφεραν τα τελευταία νέα πριν από το μεγάλο παιχνίδι των Πρασίνων.
☘️💪 Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φέγερνοντ στο «Ντε Κάιπ»
Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras pic.twitter.com/XE10yozNXz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025
Τόνισαν πως το Τριφύλλι θα έχει μαζί του στο αυριανό ματς τον κόσμο της ομάδας, αφού περισσότεροι από 2,5 χιλ. Έλληνες έκαναν το ταξίδι στο Ρότερνταμ για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη.
Τέλος αναφέρθηκαν και στις αλλαγές που αναμένεται να έχει η ενδεκάδα που θα κατεβάσει αύριο ο Έλληνας τεχνικός.
☘️Το σχόλιο των Γιάννη Σαπουντζάκη και Σωτήρη Μυκονίου για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγερνοντ στο «De Kuip»#paofc pic.twitter.com/je7fWgzOSb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2025
