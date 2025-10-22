Οι Σωτήρης Μυκονίου και Γιάννης Σαπουντζάκης μιλούν για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ από το θρυλικό Ντε Κάιπ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (23/10-19:45) την Φέγενορντ στο θρυλικό «Ντε Κάιπ» για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League.

Οι απεσταλμένοι του Gazzetta, Σωτήρης Μυκονίου και Γιάννης Σαπουντζάκης μετέφεραν τα τελευταία νέα πριν από το μεγάλο παιχνίδι των Πρασίνων.

Τόνισαν πως το Τριφύλλι θα έχει μαζί του στο αυριανό ματς τον κόσμο της ομάδας, αφού περισσότεροι από 2,5 χιλ. Έλληνες έκαναν το ταξίδι στο Ρότερνταμ για να στηρίξουν την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Τέλος αναφέρθηκαν και στις αλλαγές που αναμένεται να έχει η ενδεκάδα που θα κατεβάσει αύριο ο Έλληνας τεχνικός.

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο