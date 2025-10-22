Τσέριν: «Πρέπει να είμαστε συμπαγείς, αν βρει χώρους η Φέγενορντ μπορεί να μας τιμωρήσει»

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ. Αποστολή στην Ολλανδία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο του παχινίδι υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στην Ολλανδία και θα διεκδικήσει την επιστροφή στα καλά αποτελέσματα στο Europa League μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Άνταμ Τσέριν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραμονή του αγώνα και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι συμπαγής.

Η συνέντευξη Τύπου του Τσέριν

Για το αν είναι ευκαιρία να... σβήσουν το αποτέλεσμα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς μ' ένα αποτέλεσμα στο αυριανό ματς: «Το ματς με την Γκόου Αχέντ ήταν ένα ματς που έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο θα παίξουμε μ' ένα καλό αντίπαλο σ' ένα ωραίο γήπεδο και με θερμούς οπαδούς. Πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει την Φέγενορντ: «Δεν ξεκίνησαν καλά στην διοργάνωση, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι πρωτοπόροι. Στο προηγούμενο ματς κέρδισαν με 7-0. Είναι πολύ νέα ομάδα, ποιοτική. Εμείς πρέπει να φανούμε συμπαγείς και να μην αφήσουμε χώρος, γιατί αν βρουν χώρους, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θεωρώ πως έχουμε αρκετή ποιότητα για να παίξουμε αντίπαλοι σε τέτοιες ομάδες και να πάρουμε βαθμούς».