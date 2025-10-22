Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι γνωρίζει πόσο κομβικής σημασίας για την Φέγενορντ είναι ο αυριανός αγώνας απέναντι στον Παναθηναϊκό για το Europa League (23/10, 19:45), κάτι που τόνισε και στην συνέντευξη Τύπου.

Η Φέγενορντ έχει ξεκινήσει με το... αριστερό τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις στο Europa League, καθώς έπειτα από δύο παιχνίδια δεν έχει κατορθώσει να συλλέξει βαθμό.

Ως εκ τούτου, η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι βρίσκεται στην προτελευταία θέση και για αυτό ο Ολλανδός προπονητής τόνισε πόσο σημαντική είναι η νίκη για την ομάδα του το βράδυ της Πέμπτης, όταν και υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21/10 19:45) για την 3η αγωνιστική.

«Το αυριανό είναι ένα must-win παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό! Έχουμε παίξει δύο ματς και δεν έχουμε πάρει βαθμό, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν σκεφτόμαστε το ντέρμπι με την Αϊντχόφεν την Κυριακή, πρέπει να νικήσουμε αύριο!

Στην σημερινή προπόνηση είδα όλους τους παίκτες να τρέχουν σαν... πυροτέχνημα πίσω από κάθε μπάλα. Το απολάμβαναν και δούλευαν απίστευτα σκληρά. Ο Παναθηναϊκός έχει κοινά στοιχεία με την Άστον Βίλα (σ.σ. την προηγούμενη αντίπαλο της Φέγενορντ στο Europa), σε κάποιες φάσεις λειτουργούν το ίδιο και παρουσιάζουν ομοιότητες στο στυλ παιχνιδιού τους. Για αυτό θα χτίσουμε πάνω στο παιχνίδι που δώσαμε με τη Βίλα.

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με υπηρεσιακό προπονητή και προσωπικά χαίρομαι για αυτό. Διαφορετικά θα έπρεπε να λάβουμε άλλα πράγματα υπόψιν μας. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται χαμηλά στο δικό τους πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστούν αδύναμοι απέναντί μας. Δεν ξέρω αν έρχονται με αυτοπεποίθηση, αλλά νίκησαν την Γιουνγκ Μπόις και μπορούσαν να είχαν νικήσε την Γκόου Αχέντ Ινγκλς», ανέφερε ο Φαν Πέρσι.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Γουατανάμπε έχασε την αναμέτρηση με την Χέρακλες και το πρωτάθλημα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Πράσινους, ενώ ο αμυντικός Koυίντεν Τίμπερ ταλαιπωρείται ακόμη από ενοχλήσεις. Βασικοί αναμένεται να ξεκινήσουν ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και ο κεντρικός αμυντικός Γκις Σμαλ.