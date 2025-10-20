Ποιες θα είναι οι απουσίες του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό για τη League Phase του Europa League.

Το μεγάλο ραντεβού της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό στο Europa League πλησιάζει και οι Ολλανδοί καλούνται να διαχειριστούν αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Όπως μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας, στο παιχνίδι της Πέμπτης (23/10, 19:45) στο Ρότερνταμ, ο βασικός κεντρικός αμυντικός του Φαν Πέρσι, Τσουγιόσι Ουατανάμπε, πιθανότατα δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Ιάπωνας στόπερ δεν έπαιξε ούτε στην πρόσφατη «επτάρα» με τη Χέρακλες στην Eredivisie λόγω προβλήματος στη γάμπα, που προέκυψε μετά την επιστροφή του από την εθνική.

Πέρα από τον Ουατανάμπε και ο Γκερνότ Τράουνερ παραμένει εκτός μετά από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, ο Μάλκολμ Ζενγκ τραυματίστηκε σοβαρά στην Γκρόνινγκεν και ο Τόμας Μπέελεν είχε παρουσιάσει επίσης πρόβλημα στην προετοιμασία με τη Γκεντ.

Η Φέγενορντ αναζητά αντικαταστάτη για τον Ουατανάμπε, ενώ ο Φαν Πέρσι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Γιακούμπ Μόντερ ως κεντρικός αμυντικός, αν και παραμένει αμφίβολο το αν θα είναι έτοιμος.