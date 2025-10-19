Μετά από τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Λιλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας εκτός έδρας της Ναντ (0-2) μερικές ημέρες πριν υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League (23/10, 22:00).

Σημαντική νίκη στην έδρα της Ναντ πέτυχε η Λιλ του Μπρούνο Ζενεσιό που «απέδρασε» με 0-2 και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα και θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για το Europa League (23/10, 22:00).

Η Λιλ προηγήθηκε στην πρώτη φάση του ματς, στο 8ο λεπτό. Μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια, ο Ζιρού έστρωσε την μπάλα στον Χάραλντσον και ο Ισλανδός την έστειλε στα δίχτυα με ιδανικό πλασέ. Σαν να αφυπνίστηκε από το τέρμα που δέχθηκε, η Ναντ αντέδρασε αγγίζοντας την ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις, αλλά το δοκάρι αποδείχθηκε ισχυρός σύμμαχος του Οζέρ. Στο β' μέρος, η Λιλ ήλεγξε το παιχνίδι επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό και βρήκαν δεύτερο τέρμα με την φανταστική ενέργεια του Ιγκαμάνε στο 89'. Με τη νίκη αυτή, οι Λιλουά έφτασαν στους 14 βαθμούς ισοβαθμώντας με τη Μονακό.

On t'attend en Coupe D'Afrique 🇲🇦🔥 Mr Hamza Igamane 🦁pic.twitter.com/5X4FaA5qPN — Moroccan Foot Talents (@Moroccanfoot94) October 19, 2025

Ενδεκάδα Λιλ (4-2-3-1): Οζέρ, Μενιέ, Μπεμπά, Μαντί, Περό, Αντρέ, Μπουαντί, Κορέια, Φερνάντες-Πάρδο (90+1' Μπαπέ), Χάραλντσον (90+1' Γκόμες), Ζιρού (76' Ιγκαμάνε)

Από τα άλλα ματς ξεχώρισε η νίκη της Λανς επί της Παρί FC με 2-1, αποτέλεσμα που την έφερε στην 4η θέση και μπροστά από τη Λιόν.

Τα αποτελέσματα (19/10)

Ναντ - Λιλ 0-2

Λανς - Παρί FC 2-1

Λοριάν - Μπρεστ 3-3

Ρεν - Οσέρ 2-2

Τουλούζ - Μετς 4-0