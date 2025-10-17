Άστον Βίλα: Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «παλεύει» να ανατρέψει την απαγόρευση για τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 Νοεμβρίου για το Europa League είναι ήδη πρωτοσέλιδο στην Αγγλία, για λόγους εξω-αγωνιστικούς.
Η απαγόρευση της παρουσίας οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μπέρμιγχαμ για λόγους ασφαλείας, μετά από απόφαση των βρετανικών Αρχών, προκάλεσε έντονη αντίδραση και αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στράμερ, να κάνει λόγο για λανθασμένη απόφαση.
Πλέον, η κυβέρνηση «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να ανατραπεί η αρχική απόφαση απαγόρευσης και παράλληλα εξετάζει πρόσθετα μέτρα που θα θέσουν τόσο την παρουσία των ισραηλινών φιλάθλων, όσο και την διεξαγωγή του αγώνα σε ένα ασφαλές πλαίσιο.
Η απαγόρευση παρουσίας των φιλοξενούμενων οπαδών είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη (16/10) και επίσημα από την Άστον Βίλα, αφότου η αστυνομία είχε κατατάξει το ματς μεταξύ των δύο ομάδων στην κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας.
Aston Villa can confirm the club has been informed that no away fans may attend the UEFA Europa League match with Maccabi Tel Aviv.— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 16, 2025
