Αγγλία: Οργή και πολιτικός σάλος για το «μπλόκο» στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η απόφαση των βρετανικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Europa League έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία.
Η αστυνομία των West Midlands χαρακτήρισε το παιχνίδι «υψηλού κινδύνου» και, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, αποφάσισε να μη χορηγήσει άδεια για την είσοδο των Ισραηλινών φιλάθλων στο «Villa Park» στις 6 Νοεμβρίου.
Η απόφαση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε κύμα οργής, με πολιτικούς και φορείς να μιλούν για «εθνική ντροπή». Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως η απαγόρευση είναι λανθασμένη και ότι «ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των φιλάθλων, όχι να τους αποκλείει». Αντίστοιχα, πολλοί βουλευτές και μάλιστα από διαφορετικά κόμματα ζήτησαν την άμεση άρση του μέτρου, κάνοντας λόγο για πράξη που ενισχύει τα φαινόμενα αντισημιτισμού.
Το αίτημα για την επέμβαση του πρίγκιπα Γουίλιαμ
Ακόμα και η UEFA κάλεσε τις βρετανικές Αρχές να επιτρέψουν στους οπαδούς της Μακάμπι να παρευρεθούν στο ματς για τη League Phase, ενώ αρκετοί χρήστες των social media ζητούν από τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, που είναι γνωστός φίλαθλος των Villans, να πάρει δημόσια θέση. Από την άλλη, τοπικοί βουλευτές υποστηρίζουν πως η απαγόρευση είναι αναγκαία για να αποφευχθούν επεισόδια, επικαλούμενοι περιστατικά βίας σε προηγούμενους αγώνες όπου είχαν δώσει το «παρών» οι Ισραηλινοί φίλαθλοι.
Το θέμα έχει λάβει πλέον πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, με τις απόψεις για το αν και κατά πόσο αυτό το μέτρο ήταν σωστό να διίστανται.
UK Prime Minister Sir Keir Starmer has criticised the decision to not allow supporters of Israeli club Maccabi Tel Aviv to attend November’s Europa League fixture against Aston Villa.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 17, 2025
The Athletic revealed on Thursday that West Midlands Police advised Birmingham’s Safety… pic.twitter.com/U1woAHnipY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.