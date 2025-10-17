Πολιτικές διαστάσεις έχει πάρει στην Αγγλία η αντιπαράθεση σχετικά με τον αποκλεισμό των Ισραηλινών φιλάθλων από το ματς της Άστον Βίλα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League.

Η απόφαση των βρετανικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα για το Europa League έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία.

Η αστυνομία των West Midlands χαρακτήρισε το παιχνίδι «υψηλού κινδύνου» και, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, αποφάσισε να μη χορηγήσει άδεια για την είσοδο των Ισραηλινών φιλάθλων στο «Villa Park» στις 6 Νοεμβρίου.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε κύμα οργής, με πολιτικούς και φορείς να μιλούν για «εθνική ντροπή». Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως η απαγόρευση είναι λανθασμένη και ότι «ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των φιλάθλων, όχι να τους αποκλείει». Αντίστοιχα, πολλοί βουλευτές και μάλιστα από διαφορετικά κόμματα ζήτησαν την άμεση άρση του μέτρου, κάνοντας λόγο για πράξη που ενισχύει τα φαινόμενα αντισημιτισμού.

Το αίτημα για την επέμβαση του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ακόμα και η UEFA κάλεσε τις βρετανικές Αρχές να επιτρέψουν στους οπαδούς της Μακάμπι να παρευρεθούν στο ματς για τη League Phase, ενώ αρκετοί χρήστες των social media ζητούν από τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, που είναι γνωστός φίλαθλος των Villans, να πάρει δημόσια θέση. Από την άλλη, τοπικοί βουλευτές υποστηρίζουν πως η απαγόρευση είναι αναγκαία για να αποφευχθούν επεισόδια, επικαλούμενοι περιστατικά βίας σε προηγούμενους αγώνες όπου είχαν δώσει το «παρών» οι Ισραηλινοί φίλαθλοι.

Το θέμα έχει λάβει πλέον πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, με τις απόψεις για το αν και κατά πόσο αυτό το μέτρο ήταν σωστό να διίστανται.