Λιλ - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στη Λιλ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League να αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου. Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό κόστος του ταξιδιού στη Λιλ.

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας. Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.