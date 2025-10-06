Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Ρότερνταμ και πού να μείνετε
Το Ρότερνταμ αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας. Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές όσο το Άμστερνταμ, ωστόσο έχει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα και ομορφιές που αξίζει να ανακαλύψετε. Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, καθώς ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στις 23 Οκτωβρίου στο Stadion Feyenoord, γνωστό ως De Kuip.
Ο αγώνας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ανακαλύψετε έναν εναλλακτικό προορισμό χωρίς υπερτουρισμό που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Άλλωστε, σύμφωνα με το Time Out, το Ρότερνταμ είναι ένας από τους κορυφαίους city break προορισμούς στην Ευρώπη για το 2025. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αεροπορικά, διαμονή και μετακινήσεις, ώστε να υπολογίσετε περίπου πόσα χρήματα θα ξοδέψετε σε αυτό το ταξίδι.
