Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στο Ρότερνταμ και πού να μείνετε

Ο αγώνας Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί στο De Kuip του Ρότερνταμ το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και το travelgo.gr συγκέντρωσε γιε εσάς χρήσιμες πληροφορίες για αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια.

Το Ρότερνταμ αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας. Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές όσο το Άμστερνταμ, ωστόσο έχει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα και ομορφιές που αξίζει να ανακαλύψετε. Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, καθώς ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στις 23 Οκτωβρίου στο Stadion Feyenoord, γνωστό ως De Kuip.

Ο αγώνας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ανακαλύψετε έναν εναλλακτικό προορισμό χωρίς υπερτουρισμό που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Άλλωστε, σύμφωνα με το Time Out, το Ρότερνταμ είναι ένας από τους κορυφαίους city break προορισμούς στην Ευρώπη για το 2025. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αεροπορικά, διαμονή και μετακινήσεις, ώστε να υπολογίσετε περίπου πόσα χρήματα θα ξοδέψετε σε αυτό το ταξίδι.

Περισσότερα στο travelgo.gr