Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εισιτήρια με Φέγενορντ, υψηλή η ζήτηση

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τα αιτήματα των εισιτηρίων για το εκτός έδρας ματς με την Φέγενορντ και η υψηλή ζήτηση που επιβάλλει προτεραιότητα.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε με ανακοίνωσή του πως οι φίλαθλοί του μπορούν από σήμερα να καταθέτουν τα αιτήματά τους για να πάρουν εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φέγενορντ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/10) για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Η διορία θα είναι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (10/10) και το κόστους θα είναι στα 35 ευρώ. Ωστόσο, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα υπάρχει προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα Feyenoord – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε κάτοχο εισιτηρίου θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι από τη Δευτέρα 6/10 έως και την Παρασκευή 10/10. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 35€».