Καζούρα από τους οπαδούς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Τύπωσαν το όνομα του δις σκόρερ Σμιτ σε φανέλες του Παναθηναϊκού

Οι φίλαθλοι της Γκόου Αχέντ Ιγκλς αγόραζαν εμφανίσεις του Παναθηναϊκού και τύπωσαν πάνω το όνομα του Μίλαν Σμιτ, που σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας τους κόντρα στους «πρασίνους».

Οι φίλαθλοι της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έζησαν μοναδικές την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, αφού επικράτησαν με ανατροπή 2-1 του Παναθηναϊκού σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του Europa League και στην ουσία πέτυχαν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση (εξαιρούμε το Κύπελλο Ιντερτότο).

Μέσα σ' αυτό το κλίμα χαράς, κάποιοι εξ' αυτών αποφάσισαν να κάνουν μία κίνηση αγνής οπαδικής καζούρας φτιάχνοντας παράλληλα ένα ξεχωριστό «σουβενίρ» για τους ίδιους. Αγόρασαν λοιπόν εμφανίσεις των «πρασίνων» και τύπωσαν στο πίσω μέρος το όνομα του Μίλαν Σμιτ, ο οποίος ήταν ο παίκτης που σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του στην ιστορική αυτή βραδιά.

Μάλιστα ως αριθμό αποφάσισαν να βάλουν το 12, κάνοντας έτσι στην ουσία μνεία στο τελικό σκόρ του αγώνα, που ήταν το 1-2. Δείτε την φωτογραφία μερικών από τους οπαδούς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που προέβησαν στην συγκεκριμένη κίνηση.