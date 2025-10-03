Κάτι που έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορεί να αποτελεί πρόβλημα όταν το κάνει ο Παναθηναϊκός

Ο Γιάννης Σαπουντζάκης σχολιάζει στο Gazzetta τις φωνές για την εικόνα του Ολυμπιακού Σταδίου στην αναμέτρηση της Πέμπτης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Δεν υπάρχει οπαδός του Παναθηναϊκού στον οποίο να μην αρέσει η ατμόσφαιρα του γεμάτου Ολυμπιακού Σταδίου. Και σε αυτήν εδώ την γωνιά έχουμε συμπληρώσει πως όταν ο κόσμος του τριφυλλιού γεμίζει την κερκίδα, η Καλογρέζα φτιάχνει wallpapers για κινητά και λάπτοπ. Μόλις πέρσι το ζήσαμε και φυσικά ουδείς το έχει ξεχάσει. Δεδομένο είναι αυτό. Πάμε, όμως, τώρα στο αντικείμενο αυτών εδώ των γραμμών.

Έχουν υπάρξει αρκετά σχόλια από το πρωί της Παρασκευής, αναφορικά με την εικόνα που πέρασε στον κόσμο, μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες, για την εξέδρα του ΟΑΚΑ στο ματς της Πέμπτης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το γεγονός ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο επρόκειτο να γίνουν έργα συντήρησης ήταν δεδομένο εδώ και πολύ καιρό. Πολύ πριν ξεκινήσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος. Και γι’ αυτό, μάλιστα είχε προβλέψει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τους κατόχους διαρκείας, προκειμένου να υπάρξει αντιστοίχιση της θέσης τους στη Λεωφόρο με θύρα του Ολυμπιακού Σταδίου για τα ευρωπαϊκά ματς.

Ήταν αναπόφευκτο να κλείσει ένα μέρος της εξέδρας για τα έργα και φυσικά αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με δεδομένο ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας να τοποθετηθεί η τηλεοπτική κάμερα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, τα περιθώρια να παρέμβουν οι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του αγώνα, έτειναν στο μηδέν.

Προκειμένου να μην εμφανίζονται κενά καρεκλάκια, είχαν τοποθετηθεί κάποια πανιά τα οποία και κάλυπταν την εξέδρα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και να θυμηθούμε πως κάτι αντίστοιχο είχε πράξει και η Ρεάλ Μαδρίτης στο διάστημα που το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» βρισκόταν σε φάση ανακατασκευής. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός λάθος, τη στιγμή που το ίδιο ακριβώς έπραξε προ ολίγων μηνών, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό κλαμπ του πλανήτη;

Σκεφτείτε, μάλιστα, πως η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε υπό αυτό το καθεστώς, αγώνες στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League. Και φυσικά, δεν ήταν μόνο η Ρεάλ Μαδίτης. Η Φιορεντίνα υποδέχθηκε την άνοιξη τον Παναθηναϊκό, με τις μπουλντόζες να… κάνουν παρέλαση πίσω από την μία εστία.

Ο αντίλογος είναι πως θα μπορούσε, ενδεχομένως, ο Παναθηναϊκός να δώσει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στη Λεωφόρο. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Η κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει μία έδρα για τη League Phase κάθε μίας εκ των τριών διοργανώσεων της UEFA. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, να δώσει το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και αυτό με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Όμως, εδώ δεν τίθεται θέμα εμπορικότητας του αντιπάλου. Με δεδομένο τον αριθμό των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, τα εισιτήρια που θα έβγαιναν προς πώληση στις αναμετρήσεις της League Phase, με δεδομένες τις υποχρεώσεις προς τους φιλοξενούμενους αλλά και προς την UEFA, με το ζόρι θα έφταναν τον… τετραψήφιο αριθμό. Καταλαβαίνει, λοιπόν, εύκολα κανείς, πόσο δύσκολο θα ήταν για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα σε αναμετρήσεις που παραδοσιακά αποτελούν… μαγνήτη.

Εκτός αυτού, η Λεωφόρος όσο δυνατά συναισθήματα και αν γεμίζει κάθε άνθρωπο που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, δεν παύει να είναι ένα γήπεδο παλιό που δεν μπορεί να παράσχει στους φιλάθλους βασικές υπηρεσίες. Δεν θα ήταν, λοιπόν, όμορφο για την εικόνα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κλαμπ, να υποδεχόταν σπουδαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου σε αυτήν την έδρα.

Ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει να δώσει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια σε μία έδρα σύγχρονη, που επιτρέπει, λόγω της χωρητικότητάς της, σε ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας να έρθουν για να ζήσουν από κοντά την μαγεία των αγώνων στο πλαίσιο του Europa League. Και τα πιο μεγάλα ματς, είναι μπροστά!