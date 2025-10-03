Οι τρεις αποκρούσεις του Μπερκέ Οζέρ σε ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι, ήταν σίγουρα ένα από τα highlights της 2ης αγωνιστικής του Europa League, με τον τερματοφύλακα της Λιλ να αποκαλύπτει την... υπόσχεση πίσω από τις επεμβάσεις.

Η Λιλ «άλωσε» τη Ρώμη, πήρε τους τρεις βαθμούς και έκανε το 2/2 στο Europa League παίρνοντας μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στη Ρόμα. Μπορεί το γκολ του Χάραλντσον από το 6ο λεπτό να ήταν το μοναδικό στην αναμέτρηση, όμως η φάση που έκρινε το παιχνίδι ήρθε στο φινάλε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των Λιλουά.

Ο Μπερκέ Οζέρ αποκτήθηκε από τη Λιλ το περασμένο καλοκαίρι και μετά την αποχώρηση του Λούκας Σεβαλιέ είναι ο βασικός τερματοφύλακας της γαλλικής ομάδας. Ο 25χρονος έχει αρχίσει ήδη να αφήνει το δικό του αποτύπωμα, κάτι που απέδειξε το βράδυ της Πέμπτης (2/10). Στο 82', η Ρόμα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει κερδίζοντας πέναλτι, αλλά ο Ντόβμπικ δεν κατάφερε να νικήσει τον Τούρκο γκολκίπερ από τα έντεκα βήματα. Ωστόσο, ο διαιτητής έδειξε επανάληψη του πέναλτι, αφού ο Οζέρ είχε βγει από τη γραμμή του τέρματός του, το πέναλτι επαναλήφθηκε και συνέβη... ακριβώς το ίδιο! Απόκρουση και επανάληψη, καθώς και πάλι είχε βγει από το όριο της γραμμής.

Τελικά, στην τρίτη εκτέλεση και σε μια προσπάθεια να σπάσει το ρόδι, ο Σουλέ ήταν εκείνος που ανέλαβε στέλνοντας την μπάλα από την άλλη πλευρά, όμως ο Οζέρ μάντεψε ξανά σωστά αποκρούοντας το -νόμιμο αυτή τη φορά- πέναλτι! Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την φοβερή του εμφάνιση, έβγαλε στη φόρα ιστορία από τα... παρασκήνια με πρωταγωνίστρια την κοπέλα του!

«Τρεις αποκρούσεις, ε; Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι σαν όνειρο! Ήξερα ότι μπορούσα να αποκρούσω το πρώτο, αλλά τα άλλα δύο; Ήταν απίστευτο. Πριν τον αγώνα είπα στην κοπέλα μου ότι δεν θα δεχθώ γκολ. Το υποσχέθηκα και κράτησα τον λόγο μου», αποκάλυψε ο Τούρκος τερματοφύλακας.