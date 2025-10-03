Γιακουμάκης: «Για ακόμα μία φορά δεν διαχειριστήκαμε σωστά το προβάδισμα»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης που είχε ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Θέλτα ανέφερε πως οι «ασπρόμαυροι» δεν διαχειρίστηκαν σωστά ακόμα ένα προβάδισμα.

Στην έλλειψη διαχείρισης του προβαδίσματος, κάτι που όπως τόνισε έχει ξαναγίνει φέτος, στάθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Γιώργος; Γιακουμάκης μιλώντας μετά την ήττα με 3-1 από την Θέλτα στο Μπαλαΐδος. Ο Έλληνας επιθετικός που άνοιξε το σκορ για τους Θιεσσαλονικείς, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Η διαχείριση ενός παιχνιδιού είναι το κλειδί για να το κερδίσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σωστά τακτικά, ήμασταν συνειδητοποιημένοι γνωρίζοντας ότι η Θέλτα μπορεί να έχει την κατοχή και εμείς μέσα από τις αντεπιθέσεις και πιο οργανωμένα να διεκδικήσουμε κάποιες φάσεις και κάποια γκολ.

Προηγηθήκαμε, αλλά δεν το διαχειριστήκαμε σωστά για άλλη μια φορά. Δεν κρατήσαμε το προβάδισμα μας έως το φινάλε του πρώτου μέρους και εκεί άλλαξε όλο το παιχνίδι».

Για το γκολ που πέτυχε: «Είμαι σέντερ φορ, ζω από το γκολ, το θέλω, λατρεύω να σκοράρω, θεωρώ ότι είναι κύριο μέλημα μου στο γήπεδο.

Έβαζα πίεση στον εαυτό μου. Όλοι στην ομάδα είναι υπομονετικοί μαζί μου. Τα έδινα όλα στο γήπεδο, άλλα έλειπε το γκολ. Το γκολ σήμερα ήρθε αλλά δεν συνοδεύτηκε από ένα καλό αποτέλεσμα. Ίσως κόστισε στην ομάδα βαθμούς ή αποτελέσματα η πίεση που έβαζαν στον εαυτό μου.

Πρέπει ατομικά να δώσει ο καθένας μας το κάτι παραπάνω για να βγει η ομάδα από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται».