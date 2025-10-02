Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ο Σβέντμπεργκ κάνει το 3-1 για τους Ισπανούς (vid)
Η Θέλτα κατάφερε στο 70' να κάνει το 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ με τον Σβέντμπεργκ να φεύγει από κανονική θέση όπως φάνηκε και στο VAR και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα.
Είκοσι λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90' στο Μπαλαΐδος και στο ματς της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ, οι Ισπανοί κατάφεραν να κάνουν το 4-1. Συγκεκριμένα ο Σβέντμπεργκ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε τον Παβλένκα. Αρχικά το γκολ αυτό ακυρώθηκε, αλλά μετά από εξέταση του VAR φάνηκε πως Σάστρε κάλυπτε τον σκόρερ και έτσι το 3-1 μέτρησε κανονικά.
