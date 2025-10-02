Η Θέλτα κατάφερε στο 70' να κάνει το 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ με τον Σβέντμπεργκ να φεύγει από κανονική θέση όπως φάνηκε και στο VAR και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα.

