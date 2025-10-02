Η Θέλτα ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ σε 1-1 στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με κεφαλιά του Ιάγκο Άσπας.

Όπως στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα AKTOR, έτσι και στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στο 45+2'. O Όσκαρ Μιγκέθα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ιάγκο Άσπας πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου και νίκησε τον Παβλένκα για το 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.