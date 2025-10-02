Θέλτα - ΠΑΟΚ: Ο Άσπας ισοφάρισε στο φινάλε του πρώτου μέρους (vid)
Η Θέλτα ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ σε 1-1 στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με κεφαλιά του Ιάγκο Άσπας.
Όπως στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα AKTOR, έτσι και στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στο 45+2'. O Όσκαρ Μιγκέθα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ιάγκο Άσπας πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου και νίκησε τον Παβλένκα για το 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.