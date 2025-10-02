Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στο 37' να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Θέλτα στην Ισπανία με τον Γιακουμάκη μετά από κλέψιμο του Κωνσταντέλια να κάνει το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο άντεξε στην πίεση της Θέλτα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο 37' κατάφερε να πάρει και προβάδισμα ανοίγοντας το σκορ. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντέλιας έκλεψε από τον Φερνάντεθ, πλάσαρε με το δεξί από αριστερά απέκρουσε ο Ράντου και η μπάλα πήγε στον Γιακουμάκη, ο οποίος σε κενή εστία έγραψε το 0-1!