Κόντης: «Άδικο για τα παιδιά το αποτέλεσμα, να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για άδικο αποτέλεσμα μιλώντας μετά την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και επισήμανε πως πρέπει οι «πράσινοι» να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι.

Παρότι προηγήθηκε στο σκορ, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Σίγουρα μας αφήνει πικρή γεύση ένα ματς που το ελέγξαμε από την αρχή. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ελέγχαμε το ρυθμό, παίρναμε δεύτερες μπάλες, δεν δεχθήκαμε επικίνδυνες καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο προηγηθήκαμε, ελέγχαμε το ματς, αλλά σε δύο αδράνειες, δυστυχώς, δεχθήκαμε δύο γκολ και λέω δυστυχώς γιατί έγιναν λάθη και δεν γίνεται να μετράμε τις φάσεις που χάνουμε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε με 2-1 και είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι για αυτό το αποτέλεσμα.

Τα γκολ μπήκανε το ένα από γρήγορο φάουλ, το δεύτερο που δεν είχαμε συγκέντρωση και καλές θέσεις και το πρώτο είναι σε ένα διώξιμο σε μία άμυνα που χάθηκε για κάποια δευτερόλεπτα. Περιμέναμε ένα παιχνίδι διαφορετικό. Ήμασταν προετοιμασμένοι να παίξουμε ένα παιχνίδι σε λόου μπλοκ δικό τους κι εκεί τα παιδιά προσπάθησαν να βγάλουν συνδυαστικά πράγματα, να γυρίσουν τη μπάλα γρήγορα, κάποιες φορές το κάναμε πιο αργά, κάποιες πιο λανθασμένα αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε.

Είναι δύσκολο σε τέτοια παιχνίδια να βρεις πάρα πολλές ευκαιρίες κυρίως με σουτ και συνδυαστικό παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι στα σουτ αλλά προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι.

Να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, είναι άδικο για τα παιδιά, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το αποτέλεσμα δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Ατρόμητο πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας για να βελτιωθούμε. Δουλειά και να συνεχίσουμε την προσπάθεια».