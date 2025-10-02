Μπακασέτας: «Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει, δεν μπορούμε να τα χάνουμε έτσι τα παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του αρχηγού του Παναθηναϊκού, Τάσου Μπακασέτα, στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ήττα - πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, όμως στο δεύτερο μέρος οι Ολλανδοί σκόραραν δις, έκανε την ανατροπή και έφυγαν με τρίποντο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού, Τάσος Μπακασέτας, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και έκανε λόγο για πλασματικό σκορ.

Οι δηλώσεις του Μπακασέτα

«Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει. Θεωρώ ότι ήταν πολύ απλό, θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε τόσο εύκολα να δεχτούμε δύο γκολ.

Είναι ομαδικό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αφορά όλη την ομάδα το σημερινό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Τα γκολ έγιναν σε κόντρα επίθεση και νομίζω δεν είχαμε τόσο καλές τοποθετήσεις. Βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη στα αριστερά, νομίζω ήταν πανομοιότυπα τα δύο γκολ και μετά έγινε μία σέντρα μέσα και θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να τα χάνουμε έτσι τα παιχνίδια. Γιατί όπως είπαμε το ελέγχαμε το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, γιατί έχουμε κι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, οπότε θα πρέπει να το ξεχάσουμε το συντομότερο δυνατόν για να συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς».