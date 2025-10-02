Ο Κάρολ Σφιντέρσκι κατάφερε με κεφαλιά στο 55' να ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 1-0 κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα στο 55' ο Τετέ εκτέλεσε εξαιρετικά ακόμα ένα κόρνερ που κέρδισαν οι «πράσινοι», με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να κάνει την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα των Ολλανδών κάνοντας έτσι το 1-0.