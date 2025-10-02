Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ευκαιρίες του τριφυλλιού με Σφιντέρσκι και Τουμπά
Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ με Σφιντέρσκι και Τουμπά.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και μετά την ευκαιρία του Τετέ, κοντά στο γκολ έφτασαν και οι Σφιντέρσκι, Τουμπά.
Στο 11' ο Πολωνός φορ δέχθηκε τη μπάλα, γύρισε και σούταρε με το αριστερό, αλλά κόντραρε στα σώματα.
Στο 15' ο Τουμπά έκανε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά δεν είχε ισορροπία, η μπάλα πήρε ύψος και μπλόκαρε ο γκολκίπερ των Ολλανδών.
