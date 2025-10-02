Κοντά στο 1-0 βρέθηκε στο 13' ο Παναθηναϊκός με τον Τετέ να κάνει το σουτ από κοντά και9 τον Ντε Μπουσέρ να πραγματοποιεί μεγάλε απόκρουση.

Τρία λεπτά μετά την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 13' μετά από ωραία προσπάθεια ο Τσέριν μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά κάνοντας το σουτ. Η μπάλα κόντραρε και πήγε στον Τετέ, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Ντε Μπουσέρ έκανε εξαιρετική επέμβαση.