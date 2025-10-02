Οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έχουν δώσει ιδιαίτερο χρώμα στις εξέδρες του ΟΑΚΑ πριν τη σέντρα του αγ΄ψνα με τ

Πολλή φασαρία κάνουν στο ΟΑΚΑ οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί ταξίδεψαν από την Ολλανδία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League κι έχουν δώσει άλλο χρώμα στις εξέδρες.

Δείτε φωτορεπορτάζ από τους Ολλανδούς στο ΟΑΚΑ