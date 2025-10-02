Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Φωτορεπορτάζ από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ που είναι εκτός λειτουργίας

Newsroom
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Φωτορεπορτάζ από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ που είναι εκτός λειτουργίας για το ματς Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45-Cosmote Sport 3, live απο το Gazzetta) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα έχουν την στήριξη χιλιάδων οπαδών τους στο σημερινό παιχνίδι, αφού η προσέλευση αναμένεται να ξεπεράσει τις 20.000 θεατές, αν ο καιρός δεν παίξει τα δικά του παιχνίδια, ωστόσο αυτή θα είναι περιορισμένη και δεν θα μπορεί να είναι τόσο αθρόα όσο άλλες φορές.

Το «τριφύλλι» δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο πλεονέκτημα του ΟΑΚΑ, δηλαδή την τεράστια χωρητικότητα που έχει, αφού λόγω των έργων που λαμβάνουν χώρα σ' αυτό, όλες οι εξέδρες απέναντι από τα δημοσιογραφικά, αυτές που βλέπουμε στις κάμερες της τηλεοπτικής μετάδοσης, θα είναι κλειστές.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο 16χρονος Βασίλης Λάβδας που βρίσκεται για πρώτη φορά στον πάγκο των «πρασίνων»
Ποιος είναι ο 16χρονος Βασίλης Λαβδάς που βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Το Gazzetta σας παρουσιάζει την εικόνα που επικρατεί στο στάδιο πριν την έναρξη του αγώνα, με τους ανθρώπους των «πρασίνων» να έχουν καλύψει τις εξέδρες αυτές όσο και τους δύο γερανούς που βρίσκονται στο ταρτάν.

Δείτε φωτορεπορτάζ από τις εξέδρες που είναι εκτός λειτουργίας

image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi, Μάρκος Χουζούρης
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα