Ο τεχνικός της Βόλφσμπουργκ Πολ Σιμόνις έκανε δώρο σε στελέχη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, το ταξίδι στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν είναι συνηθισμένη να παίζει στην Ευρώπη.

Η ολλανδική ομάδα, την οποία θα φιλοξενήσει ο Παναθηναϊκός στις 19.45 στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, απολαμβάνει την παρουσία της στη διοργάνωση. Και φυσικά κάθε εκδρομή είναι επιθυμητή.

Στην Αθήνα βρίσκονται 1.200 οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, οι οποίοι νωρίτερα έστησαν πάρτι στη βροχή, στο Μοναστηράκι. Με το μετρό και τα λεωφορεία κατευθύνθηκαν στο ΟΑΚΑ και στο βίντεο αποτυπώνεται πως ζουν το ματς με το τριφύλλι.

Zingen in de metro 💯 pic.twitter.com/QEiB8dnEOS — Mart ten Have (@mart_tenhave) October 2, 2025

Έκταση στα ολλανδικά ΜΜΕ, όμως, πήρε και η χειρονομία του Πολ Σιμόνις. Ο 40χρονος Ολλανδός τεχνικός οδήγησε την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην κατάκτηση του Κυπέλλου την περασμένη σεζόν, κόντρα στην Άλκμααρ και κατ' επέκταση και στην έξοδο στην Ευρώπη.

Το καλοκαίρι αποχώρησε για να αναλάβει τη Βόλφσμπουργκ στην οποία παίζει ο Κουλιεράκης. Ο Σιμόνις είχε υποσχεθεί ένα δώρο στο υπαλληλικό προσωπικό όταν έφυγε και το υλοποίησε με την πρώτη ευκαιρία. Έκανε δώρο το ταξίδι στην Αθήνα, σε όλο το εργατικό δυναμικό της ομάδας, στα γραφεία. Έτσι, όλοι... μετακόμισαν από την Τρίτη στην Ελλάδα!

«Στον αποχαιρετισμό του, άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να κάνει ένα δώρο στο προσωπικό του γραφείου, οπότε και ήρθαν όλοι», επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου Γιαν Βίλεμ φαν Ντοπ.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι και οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς απολαμβάνουν την εκδρομή στην Αθήνα, ώστε και αν η σημερινή μέρα ήταν βροχερή και ο καιρός θύμισε περισσότερο την πατρίδα τους. Στις δηλώσεις τους, πάντως, οι οπαδοί των «αετών» δήλωσαν αισιόδοξοι για ένα θετικό αποτέλεσμα.