Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τους Ολλανδούς που τελούσαν εν ευθυμία να χαίρονται την βροχή. Συγκεκριμένα όσοι είχαν μαζευτεί έξω από τον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, άρχισαν να κάνουν... τσουλήθρα διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. Ένα θέμα που έκανε και άλλους τουρίστες να βρεθούν εκεί και να τραβάνε με βίντεο τους φίλους της ομάδας της Ολλανδίας που με την σειρά τους βρήκαν αυτόν τον τρόπο να γεμίσουν τον χρόνο τους πριν ανέβουν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα με το «τριφύλλι».

In een regenachtig Athene zijn 1.200 Go Ahead Eagles-supporters aanwezig die zich prima vermaken. In eerste instantie was het uitvak met 800 supporters uitverkocht, maar later kwamen er extra kaarten beschikbaar. pic.twitter.com/IRlIhHt8x2 October 2, 2025