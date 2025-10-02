Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Τσουλήθρα στο Μοναστηράκι έκαναν οι Ολλανδοί (vids)

Με... τσουλήθρα στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα έξω από τον σταθμό του μετρό, οι φίλοι της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που τελούσαν εν ευθυμία γέμισαν τον χρόνο τους πριν ανέβουν ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τους Ολλανδούς που τελούσαν εν ευθυμία να χαίρονται την βροχή. Συγκεκριμένα όσοι είχαν μαζευτεί έξω από τον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, άρχισαν να κάνουν... τσουλήθρα διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. Ένα θέμα που έκανε και άλλους τουρίστες να βρεθούν εκεί και να τραβάνε με βίντεο τους φίλους της ομάδας της Ολλανδίας που με την σειρά τους βρήκαν αυτόν τον τρόπο να γεμίσουν τον χρόνο τους πριν ανέβουν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα με το «τριφύλλι».

     

