Δείτε τι καιρό θα κάνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (2/10,19:45).

Υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη League Phase του Europa League (2/10,19:45).

Οι μετεωρολόγοι έχουν «χτυπήσει καμπανάκι» για ραγδαία επιδείνωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό στην Αττική να χειροτερεύει από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο καιρός στο Ολυμπιακό Στάδιο όπου θα γίνει το παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερα άστατος, καθώς από τις 18:00 το απόγευμα θα ξεκινήσουν καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του ματς των Πρασίνων, η βροχή θα συνεχιστεί και μόνο μετά τις 21:00 θα σημειωθεί μία ύφεση των καιρικών φαινομένων στην περιοχή.