Θέλτα – ΠΑΟΚ: Θέλει να χαλάσει το πάρτι του «αιώνιου» Άσπας και της παρέας του

Ο ΠΑΟΚ θέλει να χαλάσει το πάρτι που ετοιμάζουν στο Βίγκο για την επιστροφή της Θέλτα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Απόψε, περισσότερες από 3.000 μέρες μετά την τελευταία της ευρωπαϊκή βραδιά στο «Balaídos», κυρίως όμως μετά από οκτώ επίσημα ματς χωρίς νίκη, η Θέλτα βλέπει το αποψινό ευρωπαϊκό ραντεβού με τον ΠΑΟΚ ως ευκαιρία να σβήσει τα «φώτα συναγερμού» και να ξαναβρεί ρυθμό.

Ο Κλαούντιο Χιράλδεθ, με την χαρακτηριστική του μεταφορά, τόνισε ότι «η μουσική σταμάτησε και άναψαν τα φώτα, αλλά πρέπει να μείνουμε μέσα στο μπαρ∙ θα ξαναβάλουμε τη μουσική και θα τα σβήσουμε». Ο τεχνικός της Θέλτα ζητά από την ομάδα του κατοχή μπάλας, πίεση και αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία του.

Η αλήθεια είναι πως η κλήρωση του Europa League δεν χαμογέλασε στον «Δικέφαλο». Από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η Θέλτα ήταν μια από τις πιο επικίνδυνες επιλογές – κι έμελλε να βρεθεί στο δρόμο του. Οι «Γαλάζιοι» επέστρεψαν στην Ευρώπη έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, με όπλο τους το ταλέντο και τη βαριά εμπειρία του Ιάγο Άσπας, του θρυλικού αρχηγού που στα 38 του παραμένει η σημαία της ομάδας και ο ηγέτης εντός κι εκτός γηπέδου.

Η περσινή 7η θέση στη La Liga πιστοποίησε τη δυναμική τους. Με παίκτες όπως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Φεράν Γιούτγκλα και ο δανεικός από την Μπάγερν Μπράιαν Θαραγόθα, η Θέλτα φαινόταν έτοιμη να χτυπήσει κάθε άμυνα. Όμως η ίδια ομάδα που μπορούσε να σκοράρει με άνεση, δεχόταν γκολ με την ίδια ευκολία. Το στοιχείο αυτό έμοιαζε «λεπτομέρεια» τον Αύγουστο, σήμερα έχει μετατραπεί σε ανοιχτή πληγή.

Στον πάγκο κάθεται ο Κλαούντιο Χιράλδεθ, που τον Μάρτιο του 2024 διαδέχθηκε τον Ράφα Μπενίτεθ φέρνοντας πνοή αναδιοργάνωσης και εμπιστοσύνη στους παίκτες των ακαδημιών. Το καλοκαίρι όλα έδειχναν να βαδίζουν σε μια νέα εποχή. Όμως, ο Σεπτέμβρης γύρισε τον καθρέφτη ανάποδα: η Θέλτα αγνοεί τη νίκη σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια∙ το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1956–57.

O ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο Βίγκο κουβαλώντας το δικό του φορτίο: τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ήττα-σοκ στο κύπελλο από τον Λεβαδειακό και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο «Δικέφαλος» νίκησε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου, τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (2-1).

Η Ισπανία, βέβαια, δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενη γη για τους «ασπρόμαυρους». Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις μετρούν πέντε ήττες και μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες: το μακρινό 0-0 με τη Σεβίλλη το μακρινό 1990 και το 0-0 με τη Γρανάδα στις μέρες του κορονοϊού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια τελευταία προπόνηση στο «Balaídos». Ο Ρουμάνος τεχνικός επεξεργάζεται αρκετά σενάρια, με πιθανή την επιστροφή σε τριάδα μέσων: Οζντόεφ και Μπιάνκο πιο πίσω, με τον Καμαρά μπροστά τους. Αν προχωρήσει σε αυτή την εκδοχή, τότε μένει εκτός ο Μεϊτέ, ενώ και άλλοι βασικοί (Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Γιακουμάκης) δεν θεωρούνται δεδομένοι.

Ψάχνει για το restart

Τα ισπανικά ΜΜΕ δεν χαρίζονται. Η La Voz de Galicia έγραψε τις προηγούμενες ημέρες για «ναυάγιο στο γήπεδο και στην τακτική», ενώ ο ίδιος ο Χιράλδεθ παραδέχεται: «Δύο πολύ κακά παιχνίδια, η ευθύνη είναι δική μου». Η πίεση είναι αφόρητη: μια νίκη με τον ΠΑΟΚ στο Balaídos δεν είναι απλά τρεις βαθμοί∙ είναι ζήτημα ιστορικής επιβίωσης.

Κι όμως, η Θέλτα παραμένει επικίνδυνη. Ο Άσπας μπορεί να κουβαλά την κούραση των χρόνων, αλλά η στόφα του ηγέτη δεν χάνεται. Ο Μινγκέθα, στα 26 του, κοστίζει 20 εκατομμύρια και φέρνει ποιότητα στην άμυνα, συνδέοντας την εμπειρία της Μπαρτσελόνα με τη φρεσκάδα της Γαλικίας. Γύρω τους, ένα μείγμα ταλέντου και απελπισίας ψάχνει την ισορροπία.

Η τελευταία νίκη της Θέλτα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στις 13 Απριλίου 2017, όταν επικράτησε 3-2 της Γκενκ στο Βίγο, με σκόρερ τους Σίστο, Γκουιντέτι και Ίαγο Άσπας – τον μοναδικό «επιζώντα» του τελευταίου ευρωπαϊκού ρόστερ.