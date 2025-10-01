Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται την Πέμπτη (22:00) από την Θέλτα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ασπρόμαυρους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο «Μπαλαΐδος» που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Αποστολή στο Βίγκο: Σταύρος Σουντουλίδης.

Χωρίς κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, κάτι που κανείς προπονητής δεν θέλει να έχει παραμονές ενός αγώνα, ο ΠΑΟΚ με προπόνηση στο «Μπαλαΐδος» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Πέμπτης με την Θέλτα. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν στην 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League να πάρουν κάτι από το ματς αυτό και μαζί να… ρεφάρουν και για το 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Τούμπα στην πρεμιέρα.

Όπως αναφέραμε ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και θα έχει στην διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί στην αποστολή. Το Gazzetta βρίσκεται στο Βίγκο και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ πριν υπήρξε και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον Ρουμάνο τεχνικό να στέκεται στο ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η καταστροφολογία που υπάρχει.