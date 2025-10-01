ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το μεγάλο ματς με την Θέλτα (vid)
Χωρίς κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, κάτι που κανείς προπονητής δεν θέλει να έχει παραμονές ενός αγώνα, ο ΠΑΟΚ με προπόνηση στο «Μπαλαΐδος» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Πέμπτης με την Θέλτα. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν στην 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League να πάρουν κάτι από το ματς αυτό και μαζί να… ρεφάρουν και για το 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Τούμπα στην πρεμιέρα.
Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ το Balaídos του Βίγκο!
Οι ασπρόμαυροι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (22:00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League phase του Europa League.
Αποστολή στο Βίγκο: @sts71… pic.twitter.com/A6vbWmT9xg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025
Όπως αναφέραμε ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και θα έχει στην διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές που πήρε μαζί στην αποστολή. Το Gazzetta βρίσκεται στο Βίγκο και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ πριν υπήρξε και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου με τον Ρουμάνο τεχνικό να στέκεται στο ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η καταστροφολογία που υπάρχει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.