Προπονητής Θέλτα: «Κάθε λάθος με τον ΠΑΟΚ θα σε βάλει σε μπελάδες»

Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλδεθ αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ με κολακευτικά λόγια.

Η Θέλτα δεν έχει νίκη σε επτά ματς στο πρωτάθλημα. Μετράει πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες, ενώ στο Europa League, ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Στουτγκάρδη.

Το βράδυ της Πέμπτης στις 22.00 θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Μπαλαϊδος για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλδεθ, τόνισε ότι είναι καλό που η ομάδα του έχει άμεσα αγώνα κι ανυπομονεί για το ματς με τον Δικέφαλο. Ο ίδιος αναφέρθηκε, παράλληλα, με κολακευτικά λόγια στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη σημασία της νίκης: «Χρειαζόμαστε μια νίκη, να ξαναβρούμε το παιχνίδι μας, γιατί στα δύο τελευταία ματς τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε, πιθανότατα λόγω υπερβολικής πίεσης στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη, κάτι που οδήγησε στο να μην είμαστε όπως συνηθίζουμε: να κυριαρχούμε, να εφαρμόζουμε το πλάνο μας».

Για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων: «Πρέπει να συνηθίσουμε στο ότι οι αντίπαλοι παίζουν, μπορεί να επιβληθούν, να είναι καλύτεροι, και παρ’ όλα αυτά εμείς να έχουμε επιχειρήματα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στόχος μας είναι να ελέγχουμε τα παιχνίδια, αλλά όταν δεν μπορούμε, πρέπει και πάλι να βρίσκουμε τρόπο να ανταγωνιζόμαστε. Δεν πρέπει να μας βαραίνει η υπερβολική πίεση ή να μας μπλοκάρει από το να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας».

Για το γεγονός ότι δεν έχει νίκη η ομάδα: «Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν μας βγαίνουν. Δεν είμαστε σε θέση να ξεπερνάμε παίκτες, κάτι που συνήθως κάνουμε, να παίζουμε συνδυαστικά, σε βάθος, να νιώθουμε άνετα. Κυρίως, δεν έχουμε τις συνήθεις ανακτήσεις μπάλας στο μισό του αντιπάλου».

Για το ποδόσφαιρο κατοχής: «Όσο πιο σύντομα έρθει το επόμενο ματς, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, τόσο το καλύτερο. Για να έχουμε καλές αισθήσεις, να ξαναβρούμε το παιχνίδι που μας οδηγεί στα αποτελέσματα. Ο τρόπος που παίζουμε μάς φέρνει πιο κοντά στη νίκη όταν είμαστε ο εαυτός μας και μπορούμε να επιβληθούμε στον αντίπαλο. Ξέρουμε όμως ότι κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που κυριαρχούσαμε».

Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Τι καλύτερο από ένα ευρωπαϊκό ματς, να ξαναπαίξουμε στο Balaídos για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι πάντα μια διοργάνωση που θέλεις να απολαύσεις, αλλά και να ανταγωνιστείς. Δεν θέλουμε να παρερμηνευτεί αυτό το μήνυμα. Θέλουμε να το απολαύσουμε, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να κερδίσουμε. Τότε το απολαμβάνουμε περισσότερο και μέσα από την ανταγωνιστικότητα. Δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε στα χαρτιά. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα».

Για το Europa League: «Θέλουμε να βρισκόμαστε σ’ αυτή τη διοργάνωση, να παίζουμε Πέμπτες στην Ευρώπη. Είναι μια πρόκληση για όλους. Τώρα είναι η στιγμή να συσπειρωθούμε. Ήμασταν όλοι σε ένα πάρτι και τώρα η μουσική σταμάτησε, άναψαν τα φώτα και πρέπει να μείνουμε όλοι μέσα στο μπαρ, γιατί η μουσική θα ξαναπαίξει...».

Για τη στήριξη της προέδρου: «Δεν είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που έχω αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ την πρόεδρο για την εμπιστοσύνη της, που μου τη δείχνει καθημερινά. Νιώθω πολύ περήφανος που έχω μια τόσο ενωμένη ομάδα. Προφανώς, πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και τα αποτελέσματά μας».

Για τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα καλό τεστ αυτό με τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε την πρώτη μας νίκη φέτος που θα μας βγάλει το ψυχολογικό βάρος από τα πόδια. Είμαστε δυο ομάδες με ταλέντο για να επιβληθούν. Μπροστά και οι δυο έχουμε πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ. Κάναμε καλά ματς εμείς και σταθήκαμε καλά σε 2-3 παιχνίδια ακόμα και αν δεν νικήσαμε.

Πρέπει να πιέσουμε τον ΠΑΟΚ, να βγούμε επιθετικά στον αγώνα και να κυριαρχήσουμε. Κάθε λάθος με τον ΠΑΟΚ μπορεί να σε βάλει σε μεγάλους μπελάδες και θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μια σημαντική πρόκληση για όλους μας αυτή η πορεία στην Ευρώπη, αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».