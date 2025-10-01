LIVE: Η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.
Δείτε ζωντανά την συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς την Πέμπτη (02/10-19:45) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θα μιλήσουν ο προπονητής των «πρασίνων», Χρήτσος Κόντης κι ένας από τους παίκτες του κλαμπ.
