Europa League: Ανακοινώθηκε η αποστολή της Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό

go_ahead_eagles
Το απόγευμα της Τρίτης (31/09) η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή των παικτών που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Πέμπτη (02/10 19:45) στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ελπίζοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί των τελευταίων δύο αγωνιστικών σε Βέρνη και Αγρίνιο.

Η ολλανδική ομάδα, η οποία υπέστη βαριά ήττα την Κυριακή με 4-2 από τη Τέλσταρ, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (31/09) την 24μελής αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για τον αγώνα. Ο σύλλογος από την Eredivisie έρχεται με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς οι Σόρεν Τένγκστεντ και Πιμ Σάαθοφ έμειναν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η αποστολή των Γκόου Αχέντ Ιγκλς:

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

pic.twitter.com/lqsojnZvk7

