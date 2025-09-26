Ο Κόντης δίνει το έναυσμα για την αποθέωση του Ζαρουρί και ακολουθεί χαμός (vid)

Παναθηναϊκός: Ο Κόντης δίνει το έναυσμα για την αποθέωση του Ζαρουρί και γίνεται χαμός (vid)
Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο από τα αποδυτήριά του έπειτα από την μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη, όπου φαίνεται το πολύ καλό κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα, μετά την εμφατική επικράτηση που πέτυχε.
Σ' αυτό φαίνεται ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, ο οποίος στο φινάλε του λόγου που έβγαλε ρώτησε ποιος είναι ο MVP της χθεσινής βραδιάς, στην συνέχεια υπέδειξε τον Ανάς Ζαρουρί, που πέτυχε χατ τρικ και ύστερα ανέλαβαν οι συμπαίκτες του που προκάλεσαν χαμό.
Ο Έλληνας κόουτς του πέταξε ένα μπουφάν, ο Τετέ ένα κομμάτι τέιπ, έπειτα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, με τον Τζούρισιτς να χτυπάει μία σιδερένια βαλίτσα και να κάνει χαμό.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο Παναθηναϊκός
