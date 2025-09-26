Ο Ολιβιέ Ζιρού έγινε ο γηραιότερος Γάλλος σκόρερ στην Ευρώπη και σχολίασε την ομοιότητα της κεφαλιάς του κόντρα στην Μπραν με μία αντίστοιχη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ολιβιέ Ζιρού είναι απο εκείνους που αποδεικνύουν πως η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Στα 38 του χρόνια, ο Γάλλος επιθετικός έγινε ο ήρωας της Λιλ στο 2-1 απέναντι στην Μπραν για το Europa League, σκοράροντας το καθοριστικό γκολ της νίκης και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα φέτος. Να θυμίσουμε ότι έχει βρει δίχτυα και στις δύο πρώτες αγωνιστικές του γαλλικού πρωταθλήματος την τρέχουσα σεζόν.

Με το γκολ του στην πρεμιέρα της League Phase, ο Ζιρού «έσπασε» κι ένα σκονισμένο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πιο «ηλικιωμένος» Γάλλος σκόρερ στην ιστορία όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καταρρίπτοντας αυτός του Ρενέ Χος με το Στρασβούργο, που κρατούσε από το 1965.

38 - Olivier Giroud is the oldest player to score a goal as a substitute in a UEFA Cup/Europa League match, aged 38 years and 360 days for Lille today. Impact. pic.twitter.com/uvft9EzKsp September 25, 2025

Παράλληλα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Opta, έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος Γάλλος παίκτης που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκό ματς, πίσω από τον τερματοφύλακα Μπρουνό Φερερό.

Η αναφορά στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Αξιοσημείωτο είναι και το στιγμιότυπο με την κεφαλιά που σημείωσε δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Μπραν, η οποία θύμισε εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Σαμπντόρια.

«Σε τέτοιες καταστάσεις είναι δύσκολο για τον αμυντικό να μας σταματήσει, γιατί υποχωρεί πίσω κι εγώ πηγαίνω προς το τέρμα σαν να... πετάω. Είχαμε επαινέσει τον Ρονάλντο για το πόσο ψηλά πηδάει, και είναι αλήθεια ότι παρά την ηλικία υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν πολύ. Το σημαντικό είναι ο σωστός συγχρονισμός, αλλά είχα και μια καλή μπαλιά από τον Τιάγκο», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος φορ.

Ο Ζιρού, που έχει σημειώσει 57 γκολ με την εθνική Γαλλίας και κλείνει τα 39 σε λίγες μέρες, απέδειξε ότι η εμπειρία και η σωστή τεχνική μπορούν να υπερβούν τα όρια της ηλικίας. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος έχει συμβόλαιο με τη Λιλ μέχρι το 2026.