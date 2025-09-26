Ο Τετέ ανέβασε ένα βίντεο για να αποθεώσει τον MVP Ανάς Ζαρουρί την ώρα που του υπέγραφε την μπάλα.

Ο Ανάς Ζαρουρί βίωσε μία αξέχαστη βραδιά στην Βέρνη, αφού συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση του Παναθηναϊκού με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις με το χατ τρικ που σημείωσε, το οποίο ήταν το πρώτο μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Ο νεαρός Μαροκινός πήρε την μπάλα του αγώνα φεύγοντας από το γήπεδο για να έχει ένα αναμνηστικό από την μεγάλη του αυτή βραδιά και όταν πήγε στα αποδυτήρια ζήτησε από όλους τους συμπαίκτες του να την υπογράψουν.

Όταν έφτασε στον Τετέ, εκείνος έβγαλε το κινητό του και αποθανάτισε την στιγμή αποθεώνοντας τον 24χρονο συμπαίκτη για την τρομερή εμφάνιση που έκανε.

Δείτε το βίντεο

