Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4: Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του τριφυλλιού και η 12η τεσσάρα
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία τεράστια νίκη στη Βέρνη με 4-1 κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και είναι στην κορυφή της League Phase του Europa League.
Αυτή η νίκη μπαίνει στις μεγαλύτερες του τριφυλλιού στην Ευρώπη. Οι πράσινοι για 12η φορά σκόραραν τέσσερα γκολ στην Ευρώπη, αλλά στις 10, είχαν διαφορά τρία γκολ και άνω.
Οι δύο νίκες με τεσσάρα είναι το 4-2 επί της Λέγκια Βαρσοβίας στις 10/9/96 και με τη Γιουβέντους το 4-2 την 1η Οκτωβρίου 1980.
Αναλυτικά τα ματς που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εκτός συνόρων με τρία γκολ διαφορά και άνω:
- 16.09.1992 Ελεκτροπούτερε - Παναθηναϊκός 0-6
- 29.09.1994 Παναθηναϊκός - Πιρίν 6-1
- 30.09.1970 Παναθηναϊκός - Ζενές Ες 5-0
- 09.12.1987 Παναθηναϊκός - Χόνβεντ 5-1
- 01.08.2024 Μπότεφ Πλόβντιβ - Παναθηναϊκός 0-4
- 19.12.2024 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Μινσκ 4-0
- 29.09.1992 Παναθηναϊκός - Κραϊόβα 4-0
- 28.09.1977 Παναθηναϊκός - Φλοριάνα 4-0
- 26.08.1998 Παναθηναϊκός - Στεάουα 6-3
- 25.09.2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4
- 21.08.2014 Παναθηναϊκός - Μίντιλαντ 4-1
- 23.08.2005 Παναθηναϊκός - Βίσλα Κρακοβίας 4-1
- 07.12.2004 Παναθηναϊκός - Αϊντχόφεν 4-1
- 14.11.2002 Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 4-1
- 26.09.1965 Παναθηναϊκός - Σλιέμα 4-1
- 08.08.2012 Παναθηναϊκός - Μάδεργουελ 3-0
- 04.08.2009 Παναθηναϊκός - Σπάρτα Πράγας 3-0
- 30.07.2008 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Τιφλίδας 3-0
- 16.12.2009 Παναθηναϊκός - Ντινάμο Βουκ. 3-0
- 18.08.2016 Παναθηναϊκός - Μπρόντμπι 3-0
- 04.11.2008 Βέρντερ Βρ. - Παναθηναϊκός 0-3
- 20.03.1996 Παναθηναϊκός - Λέγκια Βαρσ. 3-0
- 25.10.2007 Παναθηναϊκός - Αμπερντίν 3-0
- 02.10.2007 Παναθηναϊκός - Αρτμέντια 3-0
- 20.02.2003 Παναθηναϊκός - Άντερλεχτ 3-0
- 15.09.1993 Παναθηναϊκός - Σέλμπουρνγ 3-0
- 28.04.1971 Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας 3-0
- 21.10.1970 Παναθηναϊκός - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0
