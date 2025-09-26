Η νίκη του Παναθηναϊκού στη Βέρνη με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις γράφτηκε στη σπουδαία ευρωπαϊκή ιστορία των πρασίνων.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε μία τεράστια νίκη στη Βέρνη με 4-1 κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις και είναι στην κορυφή της League Phase του Europa League.

Αυτή η νίκη μπαίνει στις μεγαλύτερες του τριφυλλιού στην Ευρώπη. Οι πράσινοι για 12η φορά σκόραραν τέσσερα γκολ στην Ευρώπη, αλλά στις 10, είχαν διαφορά τρία γκολ και άνω.

Οι δύο νίκες με τεσσάρα είναι το 4-2 επί της Λέγκια Βαρσοβίας στις 10/9/96 και με τη Γιουβέντους το 4-2 την 1η Οκτωβρίου 1980.

Αναλυτικά τα ματς που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εκτός συνόρων με τρία γκολ διαφορά και άνω: