Σφιντέρσκι: «Η νίκη αυτή αποτελεί ένα καλό έναυσμα»
Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της επιβλητικής νίκης του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία, Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε μετά το ματς στην Cosmote TV.
«Ήταν ένας αγώνας δύσκολος. Ξεκινήσαμε δυνατά. Όταν ήδη έχεις σκοράρει στο πρώτο τέταρτο τα πράγματα γίνονται πιο καλά. Ελέγχαμε τον αγώνα, ήταν ένας συνθετικός χλοοτάπητας, αλλά θα σταθώ και στους φιλάθλους μας. Πιστεύω πως χαρήκαν με εμάς», ανέφερε αρχικά ο Σφιντέρσκι και συνέχισε λέγοντας:
«Έχουμε μια ομάδα με καλούς παίκτες. Το είχαμε συζητήσει στα αποδυτήρια, όταν δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αλλά το σημερινό αποτελεί ένα καλό έναυσμα. Με τον Ολυμπιακό είχαμε δεχθεί γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά έχουμε ομαδικό πνεύμα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.