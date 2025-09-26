Σφιντέρσκι: «Η νίκη αυτή αποτελεί ένα καλό έναυσμα»

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι τόνισε πως το 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να σπρώξει τους «πράσινους» ενόψει συνέχειας.

Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της επιβλητικής νίκης του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία, Κάρολ Σφιντέρσκι μίλησε μετά το ματς στην Cosmote TV.

«Ήταν ένας αγώνας δύσκολος. Ξεκινήσαμε δυνατά. Όταν ήδη έχεις σκοράρει στο πρώτο τέταρτο τα πράγματα γίνονται πιο καλά. Ελέγχαμε τον αγώνα, ήταν ένας συνθετικός χλοοτάπητας, αλλά θα σταθώ και στους φιλάθλους μας. Πιστεύω πως χαρήκαν με εμάς», ανέφερε αρχικά ο Σφιντέρσκι και συνέχισε λέγοντας:

«Έχουμε μια ομάδα με καλούς παίκτες. Το είχαμε συζητήσει στα αποδυτήρια, όταν δεν είχαμε ξεκινήσει καλά, αλλά το σημερινό αποτελεί ένα καλό έναυσμα. Με τον Ολυμπιακό είχαμε δεχθεί γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά έχουμε ομαδικό πνεύμα».