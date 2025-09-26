Κόντης: «Συγκλονιστική προσπάθεια και νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης περιχαρής μετά το επιβλητικό 1-4 επί της Γιούνγκ Μπόις τόνισε πόσο σημαντική ώθηση μπορεί να δώσει αυτό το αποτέλεσμα στην ψυχολογία των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός... σάρωσε στη Βέρνη επικρατώντας με το εμφατικό 1-4 της Γιούνγκ Μπόις, με τον Χρήστο Κόντη να τονίζει στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Κάναμε συγκλονιστική προσπάθεια σε αμυντικό και επιθετικό κομμάτι σε μια δύσκολη έδρα. Κατά διαστήματα πιεστήκαμε, αλλά ανταπεξήλθαμε. Ακολουθήσαμε το πλάνο, αυτό βγήκε και κερδίσαμε δικαιότατα».

Όσο για το τι θα δώσει αυτή η νίκη στην ομάδα του, υπογράμμισε: «Η νίκη θα δώσει αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζονταν οι παίκτες. Θα τους απελευθερώσει γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά με το ταλέντο τους και ότι αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Κοιτάμε πλέον το παιχνίδι με Παναιτωλικό».

Τέλος, για τη χαρά που νιώθει, πρόσθεσε: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου. Το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών».